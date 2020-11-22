В Петербурге рассказали о ситуации с коронавирусом

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Председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Санкт-Петербурге.
В Петербурге рассказали о ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

Он сообщил, что «за эту неделю в Петербурге госпитализированы 5024 человека, что на 5% меньше, чем за предыдущую неделю».

«Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса. Но это, конечно, вовсе не значит, что можно расслабиться и забыть обо всех ограничениях», — цитирует РИА Новости Лисовца.

Он заявил, что «за текущую неделю это от 520 до 825 госпитализированных за сутки».

«Всего в городе развернуто коек для COVID-19 и пневмоний 10 846, свободными остаются 1147 коек — 10,6%», — добавил глава комитета.

Согласно данным оперштаба на 22 ноября, в России в течение суток был выявлен 24 581 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев достигло 2 089 329. 

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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