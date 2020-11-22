В Минске сообщили о планах производства российской вакцины от COVID-19

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о планах производства российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Минске сообщили о планах производства российской вакцины от COVID-19
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

«В лабораторных условиях первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе «Белмедпрепаратов», а на базе другого учреждения. Но это будет этот год», — цитирует РИА Новости Пиневича.

Он добавил, что «масштабирование, промышленное производство — конечно, это будет следующий год».

В конце октября Минздрав России рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в Белоруссии.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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