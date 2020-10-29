Минздрав России сообщил о ходе испытаний «Спутник V» в Белоруссии

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Минздрав России рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекцией COVID-19 «Спутник V» в Белоруссии.
Минздрав России сообщил о ходе испытаний «Спутник V» в Белоруссии
  • РИА Новости

«29 октября 2020 года в рамках двойного слепого плацебоконтролируемого клинического исследования вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в Республике Беларусь завершена вакцинация первым компонентом (провакцинировано 100 человек)», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве добавили, что «второй компонент по состоянию на 29 октября 2020 года получили уже 11 участников».

Ранее российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

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