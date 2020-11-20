Проведено более 71,2 млн тестов: в России выявили 24 318 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки было выявлено 24 318 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольшее число — в Москве (6902), Санкт-Петербурге (2394) и Московской области (887). Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, и призвала россиян не посещать общественные места без особой необходимости. Она добавила, что соблюдение мер безопасности поможет избежать введения жёстких ограничительных мер.

Рособрнадзор сообщил, что итоговое сочинение в 11-х классах в 2021 году пройдёт не ранее 5 апреля. В пресс-службе ведомства уточнили, что итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах в регионах с неблагоприятной эпидобстановкой будет организовано дистанционно.

«Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий», — отметили в ведомстве.

В России за последние сутки было выявлено 24 318 новых случаев коронавирусной инфекции, за это время вылечились 24 758 человек, 461 пациент скончался.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (6902), Санкт-Петербурге (2394) и Московской области (887).

Согласно данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за минувшие сутки госпитализировано 1489 пациентов с COVID-19.

Также по теме «Будет только добровольной»: Песков допустил начало массовой вакцинации от COVID-19 в ближайшие месяцы Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с RT допустил, что массовая вакцинация россиян может начаться в ближайшие месяцы....

«На ИВЛ в больницах Москвы находятся 423 человека», — приводит сообщение штаба РИА Новости.

Там уточнили, что среди заболевших 13,6% — дети, 42,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% — от 46 до 65 лет, еще 8,9% — от 66 до 79 лет. Пациентов старше 80 лет оказалось 3,4%.

Общее число зафиксированных в России случаев COVID-19 достигло 2 039 926, за всё время от заболевания вылечились 1 551 414 человек, 35 311 пациентов скончались.

По данным Роспотребнадзора, всего проведено более 71,2 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 596 тыс. исследований.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 близка.

В своём блоге мэр отметил, что в настоящее время для столичных поликлиник главной задачей является обеспечение своевременной диагностики коронавируса и медицинской помощи.

«Казалось бы, сейчас не до комфорта... Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приёма у врача», — подчеркнул градоначальник.

В связи с этим столичные власти приняли решение не останавливать программу комплексной реконструкции поликлиник, в которую включены 135 зданий, рассказал Собянин.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой.

«Взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации, но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ведомства подчеркнула необходимость соблюдения мер безопасности, действующих в российских регионах, отметив, что только так возможно остановить ситуацию.

«Не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», — заявила она.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Попова призвала россиян поберечь себя и своих близких и не посещать общественные места без особой необходимости. Кроме того, она обратила внимание, что низкие температуры не влияют на коронавирусную инфекцию, поэтому нет оснований ожидать, что всё «само собой пройдёт» с наступлением зимы.

«Совершенно очевидно, что сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут при температуре -70 °C, -20 °C, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся», — пояснила глава ведомства.

В свою очередь, заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева выразила уверенность, что массовая вакцинация окажет значимое влияние на ход пандемии коронавируса.

«Вакцинация большей части населения приведёт к значимому снижению заболеваемости», — отметила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT рассказал, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться в ближайшие месяцы и будет строго добровольной. Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до конца 2020 года вакциной «Спутник V» привьют более 1,5 млн россиян. По его словам, в ноябре планируется произвести порядка 200 тыс. доз вакцины, в декабре — около 1,5 млн доз.

Меры по борьбе с коронавирусом в регионах

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал глав регионов, где отмечена высокая заболеваемость коронавирусом, своевременно вводить ограничения, чтобы снизить нагрузку на медучреждения.

«В том числе принимать ограничительные меры на уровне региона или точечно, на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая. К сожалению, не все главы субъектов пока воспользовались этим правом», — отметил министр на совещании с руководителями региональных органов управления здравоохранением.

По его словам, основная нагрузка на больницы ляжет в новогодние праздники, поэтому властям нужно готовиться к притоку пациентов уже сейчас.

Большинство российских регионов продолжают ужесточать либо ослаблять ограничительные меры, исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил ужесточить карантинные меры в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«С 1 декабря и по 10 января в период с 23:00 до 06:00 ограничивается предоставление услуг общественного питания. Плюс уже с завтрашнего дня запрещается проведение развлекательных мероприятий в предприятиях общепита», — говорится в заявлении.

Также все концерты в регионе будут проводиться только по согласованию с Министерством культуры.

Власти Тамбовской области ввели обязательную самоизоляцию для беременных — она будет действовать до 3 декабря. Соблюдать режим самоизоляции также должны граждане старше 65 лет.