Песков допустил вакцинацию россиян от COVID-19 в «ближайшие месяцы»
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«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной», — сказал представитель Кремля в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.
При этом Песков отметил, что не знает точных сроков начала массовой вакцинации.
«Но это уже ближайшие месяцы», — подчеркнул он.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 1,5 млн россиян привьют вакциной «Спутник V» до конца 2020 года.
Полное видео смотрите на YouTube-канале RT Россия.