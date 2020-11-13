Песков допустил вакцинацию россиян от COVID-19 в «ближайшие месяцы»

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Добровольная вакцинация россиян от коронавируса начнётся в «ближайшие месяцы», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.
Песков допустил вакцинацию россиян от COVID-19 в «ближайшие месяцы»
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной», — сказал представитель Кремля в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

При этом Песков отметил, что не знает точных сроков начала массовой вакцинации.

«Но это уже ближайшие месяцы», — подчеркнул он.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 1,5 млн россиян привьют вакциной «Спутник V» до конца 2020 года.

Полное видео смотрите на YouTube-канале RT Россия.

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