Роспотребнадзор попросил не посещать общественные места без необходимости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 поберечь себя и не посещать общественные места без особой необходимости.

«Сегодня нужно поберечь себя и близких и не нужно выходить в общественные места, если для этого нет какой-то совершенно невероятной необходимости», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, ситуация с COVID-19 в России напряжённая, однако взрывного роста заболеваемости в регионах нет.

При этом она отметила, что ухудшение ситуации очевидно.

В начале ноября власти Москвы отмечали, что эпидемиологическая обстановка в городе развивается не лучшим образом, поэтому гражданам не следует передвигаться по столице без необходимости.