Отложенный вопрос: почему некоторые жители Крыма до сих пор не получили российские паспорта

Прошло больше 6,5 лет с «крымской весны», но до сих пор не все постоянные жители полуострова смогли получить российское гражданство. Никто точно не знает, сколько людей в Севастополе и Республике Крым живут без паспортов РФ — официальной статистики на этот счёт нет. Даже местные волонтёры, которые помогают людям без документов, расходятся в оценках: кто-то говорит о сотнях, а кто-то — о тысячах взрослых и детей, лишённых легального статуса. RT выяснял, почему люди не получили документы и как им теперь можно помочь.

История Татьяны

У крымчанки Татьяны Вайнраух для получения российского паспорта в упрощённом порядке есть основания: она родилась в Севастополе, по её словам, жила в городе на момент проведения референдума в 2014 году. Но стать гражданкой РФ Татьяна не может уже около пяти лет. На момент возвращения Крыма, как рассказала RT женщина, её украинский паспорт формально был недействительным — она вовремя не обновила фотографию (граждане Украины по достижении 25 и 45 лет обязаны вклеить в паспорт свежее фото).

«Надо было ехать на Украину, но у меня не было ни свободного времени, ни лишних денег, — вспоминает Татьяна. — Поэтому я отложила решение вопроса на потом. Тем более в 2014 году ходили слухи, что крымчанам, въехавшим на Украину, не дают вернуться назад».

До «крымской весны» жить с просроченным документом было проще — по нему, как утверждает Татьяна, ей даже выдали в банке зарплатную карту.

Получить российский паспорт, не обновляя украинский, собеседница RT впервые попыталась в 2015 году.

«Как это сделать, я не знала, поэтому отдала семь тысяч юристам за подготовку пакета документов. Они взяли деньги, но ничего не сделали и быстро пропали. Я пошла в другую организацию, где меня опять обманули», — рассказывает Татьяна.

Самостоятельно заниматься оформлением, по словам женщины, не было времени — она работала, занимаясь уборкой квартир.

В 2016-м Вайнраух обратилась в суд, но не смогла доказать, что была в Севастополе в 2014 году. «Хозяйка квартиры, которую я снимала во время референдума, уже умерла, мои работодатели уехали на Украину, а показаний соседей оказалось недостаточно», — объясняет Татьяна.

В 2016-м у женщины родился сын. У ребёнка, по её словам, до сих пор нет свидетельства о рождении.

«Ни о каком детском саде или пособии речи нет, Кириллу даже обязательные прививки для младенцев пришлось делать за свой счёт», — утверждает Вайнраух.

Говорит, всё, что есть сегодня из документов — справка из роддома. Свидетельство о рождении, поясняет Татьяна, на мальчика отказались выдавать из-за её недействительного украинского паспорта. Этого документа она вскоре тоже лишилась — его украли вместе с сумкой.

© Фото из личного архива

Кроме четырёхлетнего сына, у Татьяны есть годовалая дочь. Ей повезло больше — девочке сделали свидетельство о рождении после вмешательства уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе Марины Песчанской. Увы, омбудсмен не смогла помочь в случае с мальчиком — упрощённое оформление документов возможно только детям до года.

Отец детей Татьяны работает строителем, у него есть российское гражданство, но оформить свидетельство о рождении для сына он не может, потому что официально не состоит в браке с Вайнраух. Пожениться родители тоже не могут — из-за неясного официального статуса матери.

«У меня есть свидетельство о рождении в Севастополе в 1982 году. С этим документом я могу получить российское гражданство по упрощённой процедуре без суда (такая возможность появилась в 2019-м на основании указа президента РФ. — RT), но в миграционном управлении мне сказали, что действующий паспорт Украины нужен всё равно», — утверждает Татьяна.

В октябре 2020 года Вайнраух обратилась в Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону со справкой об утере документа. Теперь женщина ждёт другую справку, уже от украинских чиновников, — чтобы поехать на Украину и там восстановить паспорт. Процедура может занять несколько месяцев. Причём Татьяна сможет вернуться, только получив паспорт, — без документов обратно в Россию её уже не пустят.

История Надежды

Музыкант Надежда Мирончук родилась в Севастополе в 1978 году. После школы уехала в Донецк учиться на дирижёра оркестра народных инструментов. Там встретила будущего мужа. Когда началась война, семья перебралась в Житомир. Отношения со временем разладились. В 2019-м Надежда забрала детей — семилетнюю дочку и пятилетнего сына — и переехала в Крым. Женщина поселилась в посёлке Красногвардейское в квартире родителей. Зимой 2020 года Надежда начала собирать документы на получение российского гражданства. Оформление паспорта тянется уже почти год. По словам Надежды, она вынуждена отдавать почти всё заработанное на оплату пошлин и сборов. При этом официально трудоустроиться Мирончук не может.

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«Мне и детям приходится выживать на 18 тыс. рублей в месяц. Девять мне платят на рынке Красногвардейского за уборку рыбного павильона, ещё девять я получаю в качестве алиментов, — рассказала RT Мирончук. — В администрации Красногвардейского района пообещали, что найдут мне место по специальности, когда я получу паспорт. Но пока приходится мыть полы. Большую часть дохода съедают платежи для получения гражданства. Сначала у нотариуса надо было сделать заверенный перевод с украинского на русский всех наших документов, потом — заверенные копии этих бумаг... Только нотариус от нас получил 20 тыс. рублей. 3500 рублей стоит госпошлина на получение гражданства, 1300 рублей — справка от нарколога, 1 тыс. рублей — справка на ВИЧ, 1700 рублей — справка на ковид, 1 тыс. рублей — справка о сифилисе и общий медосмотр. Это всё нужно для получения гражданства. Слава богу, мне ещё не пришлось сдавать экзамен на сертификат о знании русского языка — он ещё 5 тыс. рублей стоит. Чтобы всё оформить, мне пришлось много раз ездить в Симферополь — одна поездка туда и обратно стоит 400 рублей... Я заняла денег у всех, кто готов был сколько-нибудь дать».

По словам Надежды, расходы на документы увеличились и из-за бюрократических проволочек.

«Летом сотрудник миграционного управления, которое ведёт мое дело, уходил в отпуск. Коллеги его работу на себя не взяли. Мне пришлось ждать, когда человек вернётся с отдыха. За это время у меня опять устарели некоторые справки», — говорит Надежда.

Мирончук надеется, что в январе она получит российское гражданство и сможет рассчитывать на медстрахование и пособия от государства.

Набережная в Севастополе

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Мы не должны никого принуждать»

Официальные представители крымских властей сами не вполне понимают, что делать с теми, кто живёт на полуострове без документов.

«У некоторых на руках до сих пор паспорта СССР. Люди живут на дачах, в госучреждения не обращаются, к врачам не ходят — таких сложно посчитать и им трудно помочь. Каждого взять за руку невозможно. Человек должен хотя бы прийти в полицию и написать заявление на новый паспорт. А эти граждане начинают заниматься документами, когда совсем прижмёт», — рассказал RT уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Средств на оплату пошлин или справок для малоимущих жителей в муниципальных бюджетах не предусмотрено, пояснила RT представитель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Татьяна Кашифова.

«Если ситуация совсем тяжёлая — например, помощь нужна инвалиду, — мы обращаемся к волонтёрам или благотворительным организациям, — говорит Кашифова. — Много таких, которым вообще ничего не надо. Мой сосед, например, уже шесть лет не может оформить документы — он не готов пройти весь путь для получения паспорта».

Согласно п. 1 ст. 4 федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым...» все граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе на 18 марта 2014 года, признаются гражданами Российской Федерации. То есть все, кто жили на полуострове официально, автоматически получили гражданство. Всё, что нужно было, — оформить паспорт. Если человек не хотел получать документы РФ, он в течение 30 дней должен был уведомить о желании сохранить имеющееся гражданство иной страны или остаться лицом без гражданства.

Немало и случаев, когда люди, по их словам, не против легализоваться, но собственная недисциплинированность не позволяет. В этом смысле показательна история Владислава Боча. По его словам, «крымскую весну» он встретил в Феодосии без действующего украинского паспорта. На руках было свидетельство о рождении, что позволяло оформить гражданство и российский паспорт. Но за два года Владислав сделать этого не удосужился, а в 2016 году попал в тюрьму за уличный разбой. Осудили в Крыму, срок отбывал в Кабардино-Балкарии. Пока отбывал срок, пропало свидетельство о рождении (сам Боч утверждает, что документ потеряла администрация колонии). Когда Владислав вышел на свободу, единственным его документом была справка об освобождении. Через год мужчина потерял и её.

«Если 100 или 200 человек сидят и ждут, что к ним придут домой оформлять документы, то это их проблема. В Америке вообще без паспортов живут. Если за каждого человека ноги переставлять, то сложности всегда будут. У людей было право выбрать гражданство — мы не должны никого принуждать», — считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Масштаб проблемы

Точных данных о количестве жителей полуострова, которые находятся там без документов, нет. Севастопольский омбудсмен Павел Буцай в разговоре с RT сказал, что в городе таких «вряд ли больше 100—150 человек». Благотворительные организации считают проблему гораздо более серьёзной.

«В 2017 году мы самостоятельно провели перепись жителей Севастополя, которым нужна помощь с получением паспорта. Волонтёры насчитали 2500 человек. Я лично знаю о 715 женщинах, которые родились в Севастополе и у которых есть от одного до восьми детей — эти женщины не имеют доступа к бесплатной медицине, пособиям и детсадам», — рассказала RT руководитель фонда «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева.

Посчитать, сколько людей без паспортов и гражданства живут на территории Республики Крым, ещё сложнее.

«Вряд ли счёт идёт на тысячи, но сотни точно есть», — оценивает масштаб проблемы руководитель некоммерческой организации «За жизнь» Игорь Карташев.

Информацию о возможном количестве жителей Крымского полуострова, у которых нет гражданства и паспортов, пресс-центр МВД по запросу RT предоставить не смог. Но в ведомстве сообщили, что с начала 2019 года в полицию Республики Крым и Севастополя поступило 24 тыс. заявлений на получение российского гражданства.

«По более чем 15 тыс. заявлений принято положительное решение. За указанный период было отклонено 22 заявления, основанием для их отклонения послужило сообщение заявителем заведомо ложных сведений, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений на территории России или за её пределами», — рассказал RT замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД Евгений Артёмов.

Остальные 9 тыс. заявлений, по словам представителя ведомства, пока остаются на рассмотрении.

РИА Новости

Как получить российское гражданство жителям Крыма и Севастополя

Путь первый, упрощённая форма (действует на основании Указа президента РФ от 29 апреля 2019 г. №187).

Кто может воспользоваться:

— граждане Украины и лица без гражданства, родившиеся и проживавшие в Крыму или Севастополе, но покинувшие эти территории до 18 марта 2014 года (а также их ближайшие родственники);

— иностранцы и лица без гражданства, которые сами либо их предки были незаконно депортированы из Крымской АССР. Вместе с ними получить гражданство РФ в Крыму могут их дети и супруги.

Для получения гражданства по упрощённой форме необходимо предоставить:

— документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство);

— справки, доказывающие отсутствие наркозависимости, опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ (документы не предоставляются рядом категорий граждан);

— свидетельство о рождении в Крыму или Севастополе;

— справку, подтверждающую проживание в Крыму или Севастополе, — для заявителей, которые долго жили в Крыму до референдума, но не родились на полуострове;

— документы, подтверждающие родство (брак, усыновление, и т. д.), — для родственников крымчан;

— справку о реабилитации, выдаваемую МВД, прокуратурой или судом (нужна для депортированных или их потомков).

Путь второй, обычная форма получения гражданства для жителей Крыма (на основании п. 1 ст. 4 федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым…»).

Доступна для тех, кто был прописан в Крыму или Севастополе на момент 18 марта 2014 года. Необходимые документы:

— украинский паспорт с пропиской в Крыму или Севастополе;

— cвидетельство о рождении;

— cвидетельство о браке (в соответствующих случаях).

Если регистрации в Крыму на момент референдума не было, то факт постоянного проживания придётся доказывать в суде. В качестве доказательства можно использовать:

— трудовой договор / трудовую книжку с записью о трудоустройстве в Крыму;

— свидетельство о праве собственности на недвижимость в Крыму или Севастополе и квитанции за оплату коммунальных услуг на имя заявителя на период, включающий 18 марта 2014 года;

— письменные свидетельства соседей, друзей, коллег и иных лиц, способных подтвердить постоянное проживание в Крыму;

— медицинские справки, банковские квитанции, данные о социальных выплатах.