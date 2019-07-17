Морской офицер из Одессы получил паспорт РФ после публикации RT

МВД Карелии выдало российский паспорт бывшему капитану 3-го ранга украинских ВМС Владиславу Торгонскому. В советское время он служил в Германии и на Северном флоте, однако после распада СССР моряк перевёлся на Украину к оставшимся там родственникам. В 2014 году офицер присоединился к одесскому «антимайдану», из-за чего попал в поле зрения украинских спецслужб. Опасаясь ареста, Торгонский уехал в Россию, где более четырёх лет безуспешно пытался легализоваться. После запроса RT в центральный аппарат МВД была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что офицер может быть признан гражданином России на основании его военной службы на территории современной РФ.
- Герой публикации RT морской офицер из Одессы Владислав Торгонский получил российский паспорт
В среду, 17 июля, в Петрозаводске прошла церемония вручения российского паспорта 50-летнему бывшему офицеру Военно-морских сил Украины Владиславу Торгонскому, о непростой судьбе которого уже рассказывал RT.
«В мае 2019 года управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия приступило к рассмотрению заявления Владислава Торгонского по вопросу о признании его гражданином Российской Федерации. МВД по Республике Карелия приняло положительное решение по данному заявлению. После того как Торгонский подал документы на получение паспорта РФ, они были рассмотрены, и сегодня, 17 июля 2019 года, ему был вручён паспорт», — рассказала RT начальник отделения информации и общественных связей республиканского МВД Александра Воронченко.
Сам Торгонский в беседе с RT не скрывал своей радости от получения российского гражданства.
«Сбылась моя мечта, и я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути. Какие у меня сейчас эмоции? Чувствую гордость, — улыбается офицер. — Я стал гражданином России, гражданином страны-победительницы, страны перспектив и возможностей».
Говоря о своих дальнейших планах, Торгонский подчеркнул, что в первую очередь займётся вопросом трудоустройства. По специальности Владислав Иванович — инженер-экономист, а последним местом его работы было украинское МЧС, где он служил спасателем водолазной службы. Именно в этой сфере он и рассчитывает найти работу в России.
До получения российского паспорта Торгонский более четырёх лет безуспешно пытался оформить хотя бы разрешение на временное проживание (РВП) в России. Из-за неопределённого статуса всё это время он был лишён возможности официально трудоустроиться и, чтобы прокормиться, довольствовался разовыми подработками. Кроме того, ему помогали знакомые и случайные люди, знавшие о проблеме.
«Даже в самые сложные моменты у меня не было отчаяния. Я чувствовал, что всё получится. Нужно идти к своей цели. Я пришёл, чему очень рад, — не скрывает своих чувств Торгонский. — Везде меня окружали хорошие люди — что на Кубани, где я жил сначала, что здесь, в Карелии. Мы братья! Сейчас нас пытаются разделить украинские власти. Но я уверен, что у них ничего не получится. Мы всё равно будем вместе».
От «антимайдана» до Карелии
Владислав Торгонский родился в черниговском посёлке Козелец в семье военного. Его дед, контрразведчик из Амурской области, прошедший Халхин-Гол и Великую Отечественную войну, завершил свою военную карьеру на Украине, где и продолжил жить после отставки.
Владислав пошёл по стопам деда. Срочную службу он прошёл в группе советских войск в ГДР, после чего отправился в Поволжье, где закончил Горьковское высшее военное училище тыла.
Развал Советского Союза молодой офицер застал в Мурманской области, где он служил в 3-й флотилии подводных лодок, базировавшейся в Гаджиеве. По словам Торгонского, его полностью устраивала служба на Северном флоте, однако после развала страны все его родственники оказались жителями другого государства.
Под давлением близких в 1993 году он перевёлся в ВМС Украины. Так он оказался в Одессе. В 2006-м он демобилизовался в звании капитана 3-го ранга.
Отставной офицер длительное время трудился в службах безопасности частных организаций, пока не возглавил спасательный пост на одесском пляже. Там он и проработал до самого своего отъезда в Россию в январе 2015 года.
Осенью 2013 года, с началом волнений в Киеве, приведших к бегству президента Януковича и госперевороту, Торгонский примкнул к одесскому «антимайдану» — общественному движению, выступавшему за сближение страны с Россией. Капитан 3-го ранга занимался вопросами безопасности палаточного лагеря на Куликовом поле, где собирались пророссийские активисты.
Впоследствии за эту деятельность Торгонский попал в поле зрения сотрудников СБУ. По месту прописки моряка, где проживала его бывшая жена, несколько раз приходили силовики. Опасаясь ареста, в январе 2015 года он выехал в Крым, откуда сразу двинулся в Краснодарский край, где в Белореченске провёл следующие три с половиной года.
На Кубани офицер неоднократно пытался добиться РВП. Однако из-за огромного потока беженцев с Украины ему не удавалось получить квоту, которая позволила бы ему подать документы на этот статус.
Чтобы не стать нелегалом, каждые несколько месяцев он был вынужден выезжать то в Абхазию, то в ДНР, чтобы потом вернуться в Россию с новой миграционной картой.
Летом 2018-го года Торгонский переехал в карельский посёлок Пряжа, куда его пригласил товарищ, однако и там первое время у него не получалось оформить легальный статус.
Два месяца назад RT отправил запрос в центральный аппарат МВД с просьбой пояснить возможные варианты решения проблемы одессита.
После изучения ситуации в ведомстве сообщили, что он может быть признан гражданином России, поскольку в своё время проходил обучение и военную службу на территории современной РФ.