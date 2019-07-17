Морской офицер из Одессы получил паспорт РФ после публикации RT

МВД Карелии выдало российский паспорт бывшему капитану 3-го ранга украинских ВМС Владиславу Торгонскому. В советское время он служил в Германии и на Северном флоте, однако после распада СССР моряк перевёлся на Украину к оставшимся там родственникам. В 2014 году офицер присоединился к одесскому «антимайдану», из-за чего попал в поле зрения украинских спецслужб. Опасаясь ареста, Торгонский уехал в Россию, где более четырёх лет безуспешно пытался легализоваться. После запроса RT в центральный аппарат МВД была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что офицер может быть признан гражданином России на основании его военной службы на территории современной РФ.

Герой публикации RT морской офицер из Одессы Владислав Торгонский получил российский паспорт

В среду, 17 июля, в Петрозаводске прошла церемония вручения российского паспорта 50-летнему бывшему офицеру Военно-морских сил Украины Владиславу Торгонскому, о непростой судьбе которого уже рассказывал RT.

«В мае 2019 года управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия приступило к рассмотрению заявления Владислава Торгонского по вопросу о признании его гражданином Российской Федерации. МВД по Республике Карелия приняло положительное решение по данному заявлению. После того как Торгонский подал документы на получение паспорта РФ, они были рассмотрены, и сегодня, 17 июля 2019 года, ему был вручён паспорт», — рассказала RT начальник отделения информации и общественных связей республиканского МВД Александра Воронченко.

Сам Торгонский в беседе с RT не скрывал своей радости от получения российского гражданства.

«Сбылась моя мечта, и я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути. Какие у меня сейчас эмоции? Чувствую гордость, — улыбается офицер. — Я стал гражданином России, гражданином страны-победительницы, страны перспектив и возможностей».

Говоря о своих дальнейших планах, Торгонский подчеркнул, что в первую очередь займётся вопросом трудоустройства. По специальности Владислав Иванович — инженер-экономист, а последним местом его работы было украинское МЧС, где он служил спасателем водолазной службы. Именно в этой сфере он и рассчитывает найти работу в России.

До получения российского паспорта Торгонский более четырёх лет безуспешно пытался оформить хотя бы разрешение на временное проживание (РВП) в России. Из-за неопределённого статуса всё это время он был лишён возможности официально трудоустроиться и, чтобы прокормиться, довольствовался разовыми подработками. Кроме того, ему помогали знакомые и случайные люди, знавшие о проблеме.

«Даже в самые сложные моменты у меня не было отчаяния. Я чувствовал, что всё получится. Нужно идти к своей цели. Я пришёл, чему очень рад, — не скрывает своих чувств Торгонский. — Везде меня окружали хорошие люди — что на Кубани, где я жил сначала, что здесь, в Карелии. Мы братья! Сейчас нас пытаются разделить украинские власти. Но я уверен, что у них ничего не получится. Мы всё равно будем вместе».

От «антимайдана» до Карелии

Владислав Торгонский родился в черниговском посёлке Козелец в семье военного. Его дед, контрразведчик из Амурской области, прошедший Халхин-Гол и Великую Отечественную войну, завершил свою военную карьеру на Украине, где и продолжил жить после отставки.

Владислав пошёл по стопам деда. Срочную службу он прошёл в группе советских войск в ГДР, после чего отправился в Поволжье, где закончил Горьковское высшее военное училище тыла.

Развал Советского Союза молодой офицер застал в Мурманской области, где он служил в 3-й флотилии подводных лодок, базировавшейся в Гаджиеве. По словам Торгонского, его полностью устраивала служба на Северном флоте, однако после развала страны все его родственники оказались жителями другого государства.

Под давлением близких в 1993 году он перевёлся в ВМС Украины. Так он оказался в Одессе. В 2006-м он демобилизовался в звании капитана 3-го ранга.

Отставной офицер длительное время трудился в службах безопасности частных организаций, пока не возглавил спасательный пост на одесском пляже. Там он и проработал до самого своего отъезда в Россию в январе 2015 года.

Осенью 2013 года, с началом волнений в Киеве, приведших к бегству президента Януковича и госперевороту, Торгонский примкнул к одесскому «антимайдану» — общественному движению, выступавшему за сближение страны с Россией. Капитан 3-го ранга занимался вопросами безопасности палаточного лагеря на Куликовом поле, где собирались пророссийские активисты.

Впоследствии за эту деятельность Торгонский попал в поле зрения сотрудников СБУ. По месту прописки моряка, где проживала его бывшая жена, несколько раз приходили силовики. Опасаясь ареста, в январе 2015 года он выехал в Крым, откуда сразу двинулся в Краснодарский край, где в Белореченске провёл следующие три с половиной года.

На Кубани офицер неоднократно пытался добиться РВП. Однако из-за огромного потока беженцев с Украины ему не удавалось получить квоту, которая позволила бы ему подать документы на этот статус.

Чтобы не стать нелегалом, каждые несколько месяцев он был вынужден выезжать то в Абхазию, то в ДНР, чтобы потом вернуться в Россию с новой миграционной картой.

Летом 2018-го года Торгонский переехал в карельский посёлок Пряжа, куда его пригласил товарищ, однако и там первое время у него не получалось оформить легальный статус.

Два месяца назад RT отправил запрос в центральный аппарат МВД с просьбой пояснить возможные варианты решения проблемы одессита.

После изучения ситуации в ведомстве сообщили, что он может быть признан гражданином России, поскольку в своё время проходил обучение и военную службу на территории современной РФ.