Ситуацию с гражданством экс-офицера ВМС Украины взяли на контроль в МВД России

МВД России взяло на контроль ситуацию со статусом бывшего капитана 3-го ранга украинских ВМС Владислава Торгонского, который пытается получить российское гражданство. В советское время он служил в Германии и на Северном флоте, но после развала СССР уехал на Украину к родственникам. В 2014 году проживавший в Одессе Торгонский участвовал в местном «антимайдане». Попав в поле зрения украинских спецслужб, офицер, не дожидаясь ареста, уехал в Россию, где несколько лет безуспешно пытался легализоваться. После запроса RT в МВД пояснили, что у Торгонского есть сразу два основания, чтобы получить российский паспорт по упрощённой процедуре.

Владислав Торгонский; Дом профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе

© Личный архив Владислава Торгонского; РИА Новости

Владислав Торгонский родился в 1968 году в Черниговской области. Его дед — кадровый контрразведчик из Амурской области, ветеран Великой Отечественной войны и боёв на Халхин-Голе — закончил свою военную службу на Украине, где впоследствии осел вместе с семьёй.

По примеру деда Владислав решил посвятить свою жизнь военной карьере и после срочной службы, которую проходил в ГДР, поступил в Горьковское высшее военное училище тыла. После выпуска в 1991 году молодой офицер продолжил службу в третьей флотилии подводных лодок в Гаджиеве Мурманской области. Там он, в частности, занимал должность начальника гарнизонной гауптвахты в местной комендатуре.

«О Гаджиеве у меня остались самые тёплые воспоминания, хотя климат там был максимально суровый. Гарнизон был очень дружный, там были военнослужащие со всех республик Союза, никогда никаких проблем не было, — вспоминает Торгонский. — Однако с развалом СССР всем членам коллектива пришлось выбирать, какой стране служить в новых условиях. Все мои родные тогда жили на Украине, и я перевёлся в Одессу».

В 2006 году мужчина покинул ряды военного флота в чине капитана 3-го ранга и несколько лет работал в службах безопасности различных организаций, пока не стал начальником спасательного поста на городском пляже.

Донос «доброжелателя»

К «евромайдану», в конце 2013 года охватившему украинскую столицу, а впоследствии и всю страну, Торгонский отнёсся крайне отрицательно. По этой причине он сразу примкнул к одесскому движению за федерализацию Украины, выступавшему за сближение с Россией в противовес позиции сторонников евроинтеграции.

В местном «антимайдане» офицер занимался обеспечением безопасности палаточного лагеря, который разбили пророссийские активисты на городской площади — Куликовом поле. 2 мая 2014 года этот лагерь был атакован украинскими националистами, в результате чего погибли более 40 человек. Торгонского в тот день на площади не было.

«Как раз в эти дни у нас было усиление. В праздники люди массово идут на пляж, некоторые из них злоупотребляют алкоголем. Поэтому спасательным службам в это время скучать не приходится. Как начальник поста, я был обязан находиться на работе, — рассказал он RT. — К тому же никто не знал, что всё так закончится. До этого были столкновения с националистами, но никогда не было серьёзной крови. Никто не ожидал такого ожесточения».

После трагедии офицер не стал покидать Одессу. По его словам, произошедшее лишь усилило «желание работать против нового режима». В течение нескольких месяцев он продолжал контакты с оставшимися в городе антимайдановцами, однако эта активность не осталась незамеченной для украинских спецслужб.

«Видимо, нашёлся какой-то «доброжелатель» и сообщил обо мне куда надо. В конце года мне позвонили из СБУ с приглашением на беседу. Примерно в то же время к моей бывшей жене, у которой я прописан, трижды приходили сотрудники всё той же организации, — вспоминает Торгонский. — Стало очевидно, что петля затягивается и мне надо срочно уезжать, пока меня не объявили в розыск».

Замкнутый круг

В середине января Торгонскому удалось пересечь границу РФ и въехать в Крым. Оттуда он сразу направился на Кубань к знакомому морскому офицеру, который согласился принять его в своём доме в Белореченске.

Сразу по приезде мужчина отправился в городское миграционное отделение с целью получить разрешение на временное проживание в России (РВП). Однако получить необходимый статус ему не удалось. Из-за большого наплыва беженцев в регион ему не хватило квот.

За последующие три года офицер так и не дождался своей очереди. Чтобы не просрочить сроки пребывания в РФ, он был вынужден каждые несколько месяцев пересекать границу то с Абхазией, то с ДНР, чтобы впоследствии опять въезжать в Россию с новой миграционной картой.

«Это был какой-то замкнутый круг. Ситуация осложнялась тем, что из-за отсутствия документов я не мог работать официально, — рассказывает Торгонский. — Я сводил концы с концами благодаря случайным шабашкам: то собирал клубнику в сезон, то где-то подрабатывал на стройках. Я понимал, что всё время так жить не получится, но и какого-то выхода я тоже не видел».

В 2018 году Торгонский решил попытать удачу в другом регионе. Летом он отправился в карельский город Пряжа, где проживал его одесский друг — подполковник спецподразделения «Беркут» Олег Ефимов. Последний не понаслышке знал о проблемах вынужденных переселенцев.

В конце декабря 2016-го, после крушения российского Ту-154 под Сочи, Ефимов пошёл к российскому генконсульству РФ в Одессе с цветами, чтобы почтить память погибших. Тогда же его сумели заснять дежурившие у дипучреждения боевики «Правого сектора»*. Через несколько дней радикалы выложили в интернет личные данные подполковника.

Владислав Торгонский (слева) и Олег Ефимов (справа)

© Фото из личного архива Владислава Торгонского

Из-за поступающих угроз он был вынужден вместе с семьёй уехать в Россию, где впоследствии получил паспорт РФ по программе переселения соотечественников. Зная о бедственном положении товарища, Ефимов помог ему найти жильё и поддерживал его материально.

«В местной миграционке мне снова отказали, даже не приняв документы. Честно говоря, к тому моменту я уже почти потерял надежду на благополучный исход. Куда бы ни ходил, везде была непробиваемая стена, — рассказывает Торгонский. — К тому же я сильно просрочил свою миграционную карту и уже даже не знал, что делать».

Основания на гражданство

В ответ на запрос RT в МВД РФ пояснили, что Владислав Торгонский имеет право легализоваться в России без учёта квоты сразу по двум основаниям.

Во-первых, если учесть факт рождения матери и деда Торгонского в Амурской области, он может быть признан носителем русского языка. В этом случае при отказе от украинского гражданства он сможет сразу подать заявление на вид на жительство, после чего открывается возможность получения российского паспорта в упрощённом порядке.

«Вместе с тем, при условии подтверждения Торгонским В.И. содержащихся в обращении сведений о его обучении с 1987 года по 1991 год в Горьковском высшем военном училище тыла и дальнейшем прохождении службы на территории Мурманской области до 1993 года, он может быть признан гражданином Российской Федерации на основании части первой статьи 13 закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 года №1948-1 «О гражданстве российской Федерации» с применением части седьмой статьи 4 Федерального закона №62-ФЗ», — говорится в ответе ведомства.

Через несколько дней после отправки запроса с Торгонским связались специалисты из петрозаводского миграционного отдела и назначили ему приём на вторник, 21 мая, где переселенцу продлили сроки пребывания на три месяца — до 21 августа 2019 года.

«В Петрозаводске меня приняли очень хорошо, обещали оказывать содействие в оформлении. Сказали, будут делать дополнительный запрос на базу в Гаджиево, где я служил в начале 1990-х, — говорит Торгонский. — Сейчас решаю вопрос с регистрацией. После этих скитаний, конечно, боюсь что-то загадывать. Но я счастлив, что, кажется, всё начало налаживаться».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).