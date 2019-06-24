Бывший офицер ВМС Украины из Одессы после публикации RT получит гражданство РФ

МВД Карелии приняло решение о предоставлении российского гражданства капитану третьего ранга украинских ВМС Владиславу Торгонскому. В 2014 году он участвовал в одесском «антимайдане» и был вынужден уехать в Россию после того, как им начали интересоваться украинские силовики. В РФ офицер более четырёх лет пытался безуспешно получить легальный статус. После публикации RT ситуацию с Торгонским взяли под контроль в центральном аппарате МВД.

© Фото из личного архива

Министерство внутренних дел по Республике Карелия одобрило предоставление российского гражданства 51-летнему капитану 3-го ранга украинских ВМС в отставке Владиславу Торгонскому. В 2014 году Торгонский был активным участником одесского «антимайдана». Опасаясь политических преследований со стороны украинских силовиков, в январе 2015 года он переехал в Россию, где на протяжении четырёх с половиной лет безуспешно пытался легализоваться.

Последний год он проживал в карельском посёлке городского типа Пряжа. Дело сдвинулось с мёртвой точки после майской публикации RT, посвящённой проблеме офицера.

«В мае текущего года Управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия начало работу по рассмотрению вопроса о признании Торгонского В.И. гражданином Российской Федерации. В настоящее время Министерством внутренних дел по Республике Карелия принято положительное решение по данному вопросу», — сообщила RT начальник пресс-службы МВД по Республике Карелия Александра Воронченко.

К настоящему моменту Торгонский уже направил в петрозаводский миграционный отдел документы, необходимые для оформления паспорта РФ.

«В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, срок выдачи документа составляет до 30 дней», — подчеркнула Воронченко.

Сам Торгонский в беседе с RT рассказал, что на 5 июля ему назначен следующий приём в МВД, где он должен будет сдать фотографию на российский паспорт. Документ будет готов в течение последующих трёх рабочих дней.

«Я даже не могу словами передать то чувство благодарности, когда мне сказали, что в отношении моего дела принято положительное решение. Я не ожидал, что всё будет так быстро, — радуется капитан 3-го ранга в отставке. — Быть гражданином России почётно, и я горжусь тем, что скоро буду россиянином. Россию никто и никогда не ставил на колени. Это страна многовековой истории побед, и я уверен, что её ждёт прекрасное будущее. Я счастлив, что скоро я буду частью этой страны».

Одесский «антимайдан»

Владислав Торгонский родился в посёлке Козелец под Черниговом. Его семья оказалась там благодаря деду — кадровому контрразведчику, родившемуся в Амурской области. Ветеран, прошедший бои на Халхин-Голе и Великую Отечественную войну, закончил свою службу на Украине, где впоследствии и осел.

По примеру деда Владислав избрал военную карьеру. После срочной службы на территории Восточной Германии Торгонский поступил в Горьковское высшее военное училище тыла. Получив специальность «инженер-экономист», в 1991 году он начал службу в 3-й флотилии подводных лодок в Гаджиеве Мурманской области.

После развала Советского Союза Владислав в 1993 году покинул Северный флот и перевёлся в Одессу, в Военно-морские силы Украины, где остались все его родственники. В 2006 году он демобилизовался в чине капитана 3-го ранга. После отставки несколько лет проработал в службах безопасности различных компаний, пока не возглавил спасательный пост на одесском пляже.

С началом «евромайдана» в Киеве Торгонский присоединился к одесскому движению за федерализацию страны, активисты которого выступали за сближение с Россией. Отставной офицер отвечал за обеспечение безопасности палаточного лагеря на Куликовом поле, где собирались сторонники местного «антимайдана».

После пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли более 40 пророссийских активистов, Торгонский остался в Одессе и продолжил участвовать в оппозиционной деятельности. Спустя некоторое время им начали активно интересоваться украинские силовики. По месту его прописки, где проживала его бывшая жена, несколько раз приходили сотрудники СБУ. Не дожидаясь ареста, в январе 2015 года офицер въехал на территорию России.

«Надеюсь, у меня всё получится»

Первые три с половиной года в России Торгонский провёл в кубанском Белореченске. Он неоднократно обращался в местное миграционное отделение, чтобы получить разрешение на временное проживание в РФ. Однако каждый раз он получал отказ. Из-за огромного наплыва беженцев с Украины офицеру не хватало квот на этот статус.

Чтобы не просрочить сроки пребывания в РФ, Торгонский был вынужден каждые несколько месяцев въезжать то в ДНР, то в Абхазию, чтобы потом вернуться в Россию с новой миграционной картой. Чтобы прокормиться, капитан 3-го ранга в отставке подрабатывал — иногда на стройках, иногда на сборе клубники.

Летом 2018 года по приглашению товарища он переехал в Карелию, однако и там поначалу долгое время не мог получить легальный статус.

В мае 2019 года RT обратился в центральный аппарат МВД с просьбой изучить проблему Владислава Торгонского. Ознакомившись с ситуацией, в ведомстве сообщили, что в связи с прохождением им обучения и военной службы на территории Мурманской области до 1993 года Торгонский может быть признан гражданином Российской Федерации на основании ч. 1 ст. 13 закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 года №1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» с применением ч. 7 ст. 4 Федерального закона №62-ФЗ.

Именно на этом основании Карельское МВД приняло положительное решение по предоставлению офицеру российского гражданства.

Сам Торгонский рассчитывает после получения паспорта РФ в первую очередь найти себе работу. Из-за нерешённого вопроса о статусе последние четыре с половиной года он был лишён права на легальное трудоустройство.

«Я уже сейчас начинаю искать себе работу по специальности. По диплому я инженер-экономист. Длительное время работал в службах безопасности, есть также серьёзный опыт работы в МЧС. В этом направлении и буду искать. И я надеюсь, у меня всё получится», — поделился планами офицер.