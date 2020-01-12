Ветеран боевых действий в Афганистане больше года не может получить гражданство РФ

После воссоединения Крыма с Россией 53-летний житель Бишкека Сергей Дементьев купил в Симферополе квартиру и решил переехать в РФ. У него есть право на получение российского гражданства в рамках госпрограммы по переселению соотечественников в упрощённом порядке. Но поскольку в Крыму этот проект пока не действует, мужчина — ветеран боевых действий в Афганистане — выбрал для оформления документов Свердловскую область. Дементьев дважды приезжал в Россию, но подать бумаги на получение разрешения на временное проживание (РВП) у него не вышло. Сначала принимавшая документы сотрудница была в отпуске и её никто не заменял, а в следующий раз подать заявление не получилось из-за новогодних праздников. После запроса RT в МВД РФ пояснили, что мужчина может подать документы на РВП в российском консульстве в Киргизии.

РИА Новости

© Фото из личного архива

Ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Дементьев больше года не может подать документы на получение разрешения на временное проживание в России. Мужчина обратился в проект RT «Не один на один» и пожаловался на сложности, возникшие при получении российского гражданства.

Дементьев родился в 1966 году в городе Фрунзе (Бишкек) Киргизской ССР, куда его семья переехала из Рязани. В Бишкеке Сергей окончил школу и два года подряд пытался поступить в Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, но не прошёл по состоянию здоровья.

«Я занимался спортом, являюсь мастером спорта по современному пятиборью, — рассказывает Дементьев. — Нагрузки были серьёзные, и я подсадил немного своё здоровье. Когда в первый раз поступал, не прошёл по зрению, но стал готовиться на второй год. Выучил наизусть все таблицы, по которым зрение проверяли, но врачи диагностировали проблемы с сердцем, и меня опять не пропустили».

В 18 лет Сергея призвали на срочную службу в армию. Три месяца он проходил учебную подготовку на восточной границе Казахстана в посёлке Маканчи, а после этого был направлен в Афганистан.

На войне Сергей получил ранение в живот и две контузии. Вернувшись в Бишкек в ноябре 1986 года, он устроился работать в отдел охраны одной из местных компаний и занимался ремонтом систем сигнализации.

«Однажды вечером мне позвонили на домашний телефон и пригласили приехать в Комитет госбезопасности. У меня всё опустилось. Представляете: в советские времена приглашают приехать в КГБ. Я уже со всеми попрощался, насушил сухарей, — смеётся мужчина. — А оказалось, что мне пришла медаль за боевые заслуги. Меня наградили и предложили работу».

Дементьева трудоустроили в комендантской службе КГБ. Он также решил получить юридическое образование, но, проучившись три года, перевёлся в филиал Томского политехнического университета на факультет «Производство строительных конструкций».

После распада СССР Сергей получил гражданство Киргизии и уволился со службы.

«В лихие 90-е я много чем занимался: мотался в Москву за товаром и продавал его в Бишкеке, наладил бизнес по ремонту сантехники и электричества, — вспоминает Дементьев. — Через некоторое время одна медицинская компания предложила мне возглавить проект по строительству двух госпиталей на зонах: в СИЗО №1 города Бишкека и в селе Молдовановка в колонии №31. Позже работал около года строителем в Афганистане, в Ираке, на Украине. В Киргизии занимался проектом по строительству пограничных застав».

Путь домой

После воссоединения Крыма с Россией Дементьев купил в Симферополе квартиру и решил получить российское гражданство.

«Переехать в Крым меня звал мой однополчанин. Это перспективный регион, но поскольку программа по переселению соотечественников там ещё не запущена, я хотел подать документы в Краснодар, однако там не нашлось моей специальности. Мне пришлось выбрать Свердловскую область, где живут знакомые, у которых я мог остановиться», — объясняет Дементьев.

© Фото из личного архива

Получив свидетельство участника программы до 2021 года, Сергей зарегистрировался в посёлке Баранчинский Кушвинского района и начал готовить документы для получения РВП. Имея на руках полный пакет документов, Сергей пришёл в миграционное управление по Кушвинскому району, но оказалось, что сотрудница, которая занимается оформлением РВП, ушла в отпуск на месяц и никто её не заменяет.

Дементьеву пришлось вернуться в Бишкек, поскольку он не уложился бы в отведённые сроки пребывания иностранцев на территории РФ.

Спустя два месяца он снова поехал в Свердловскую область и остановился уже в Первоуральске. Нашёл там жильё, зарегистрировался, собрал все необходимые документы и пошёл в местное миграционное управление МВД России.

Однако и там Сергей не смог подать заявление. Как ему объяснили специалисты управления, в конце декабря на подачу документов была большая очередь, и мужчине не удалось бы уложиться в разрешённые сроки пребывания из-за новогодних праздников.

«Мне опять пришлось возвращаться в Бишкек. На обратном пути я попал в аварию на своей машине, она не подлежит восстановлению. Каждая поездка мне обходилась в среднем в 70 тыс. рублей. Получается, что я уже истратил все деньги, которые планировал потратить на получение гражданства», — объясняет Дементьев.

По словам Сергея, уже после безуспешных поездок он узнал, что мог оформить РВП в Бишкеке, но теперь не может этого сделать, так как уже встал на учёт как переселенец в Екатеринбурге.

«Я попросил, чтобы мне оформили РВП в Бишкеке, но из-за того, что я уже встал на учёт в Свердловской области, это не смогли сделать. Теперь только туда. Я хочу переехать в Россию, жить и работать тут и очень удивлён, почему до сих пор нет программы переселения в Крым. Я поездил, посмотрел — там всё надо поднимать. После Украины всё ушатано. Требуются рабочие руки», — говорит Сергей.

Отсрочка для Крыма

В пресс-службе МВД России рассказали RT, что в настоящее время Республике Крым предоставлена отсрочка по разработке проекта региональной программы оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

«В случае отсутствия потребности экономики субъекта РФ в переселенцах и отсутствия у субъекта РФ возможности по их приёму и обустройству, а также при наличии рисков реализации региональной программы переселения правительство РФ вправе принять решение об отсрочке разработки этим субъектом проекта региональной программы переселения на основании мотивированного обращения высшего должностного лица субъекта РФ. Такая отсрочка предоставляется на срок до двух лет. По истечении указанного срока правительство РФ вправе принять решение о продлении отсрочки», — уточнили в ведомстве.

В соответствии с положениями госпрограммы её участник и члены его семьи имеют право на получение РВП вне квот.

Как пояснили RT в МВД России, основанием для начала предоставления госуслуги является личная подача заявления в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД или в дипломатическое представительство (консульское учреждение) России с приложением всех необходимых документов.

«Дементьев С.А. вправе обратиться с заявлением о выдаче РВП в консульский отдел посольства РФ в Киргизской Республике. Срок предоставления госуслуги по заявлению, поданному в дипломатическое представительство или консульское учреждение иностранным гражданином, являющимся участником госпрограммы, и переселяющимися совместно с ним членами его семьи, составляет 60 суток со дня поступления заявления в подразделение по вопросам миграции», — сказали в ведомстве.