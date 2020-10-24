«Требуется неукоснительное соблюдение мер, которые уже приняты»: в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявлен выявлен 16 521 новый случай коронавируса. С начала эпидемии в стране зафиксировано 1 497 167 случаев (+1,1%) заболевания. Выздоровели 1 130 818 человек (75,53%), 25 821 пациент (1,72%) скончался. Лидером по количеству новых случаев заболевания остаётся Москва, где за прошедшие сутки выявлено 5478 инфицированных. Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что эпидемия замедляется, взрывного роста заболеваемости нет. Градоначальник указал, что вводить новые ограничения из-за COVID-19 не нужно, при этом требуется неукоснительное следование принятым ранее решениям.

За сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса. Днём ранее этот показатель достиг 17 340.

Нарастающим итогом выявлено 1 497 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала эпидемии в России выздоровели 1 130 818 человек (75,53%), в том числе 11 567 — за последние сутки. В то же время от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончался 25 821 человек (1,72%). За сутки зафиксировано 296 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 56,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 564 тыс. — за последние 24 часа. Под медицинским наблюдением остаются 344 498 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 по-прежнему фиксируется в Москве. За сутки в городе выявлено 5478 инфицированных, в предшествующие этому 24 часа — 4413 пациентов с коронавирусом. По данным столичного оперштаба, за сутки госпитализированы 1339 заболевших. На ИВЛ в московских больницах находятся 299 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице больше нет взрывного роста заболеваемости COVID-19. По словам градоначальника, эпидемия замедляется, темп роста снижается.

«По динамике заболевания, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний, по ряду других показателей мы видим, что эта динамика снижается от недели к неделе. По ряду показателей она была в районе 50—60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. Эту неделю, надеюсь, она будет не больше», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, текущая обстановка дает надежду, что близится пик заболеваемости и плато. Градоначальник также указал, что вводить новые ограничительные меры в городе не нужно.

«Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — подчеркнул Собянин.

Вместе с тем мэр признал, что действующие в городе ограничения оказали эффект на экономику, но не такой заметный, как это было весной. Собянин отметил, что в настоящее время не закрыт ни один сектор экономики.

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«Мы принимали меры, которые минимально давят на экономику, но сказать, что совсем это не влияет, нельзя, потому что мы видим: люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, в общепит и так далее, движение по городу замедляется», — пояснил мэр.

Напомним, что в настоящее время в Москве приостановлен бесплатный проезд на общественном транспорте для горожан старше 65 лет и учащихся 6—11-х классов, которые также переведены на дистанционное обучение. Наряду с этим городские работодатели обязаны перевести до 30% сотрудников на удалённый режим работы. Кроме того, продажа билетов в кино, театры и музеи осуществляется только через интернет. Посетители ночных клубов должны регистрировать свой номер при помощи QR-кода или смс.

Накануне власти Москвы опубликовали данные о смертности от COVID-19 в сентябре. Согласно этой информации, в прошедшем месяце зафиксировано 11 159 смертей, что на 1441 случай больше, чем в сентябре 2019 года.

«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1569 случаях, что обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь», — указано в сообщении.

Отмечается, что от коронавируса как основной причины скончались 543 человека, что на 112 больше, чем в августе, но почти в три раза меньше, чем в июне, когда этот показатель составил 1605 летальных исходов. В Депздраве столицы отметили, что коронавирусная инфекция обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти.

AFP

© NATALIA KOLESNIKOVA

«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 5%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», — также говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре предположили, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России произойдёт в феврале-марте 2021 года.

Как рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, обычно от начала подъёма заболеваемости максимальный рост ожидается на протяжении 28 дней, что эквивалентно двум инкубационным периодам.

Горелов указал, что в это время наступит «стабилизация процесса», однако вирус «всё ещё будет распространяться».

«После этого произойдёт устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдём в фазу снижения», — сообщил учёный.