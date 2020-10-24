В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки спада заболеваемости COVID-19

Период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в России прогнозируется в феврале-марте 2021 года. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Обычно от начала подъёма заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода. Поэтому первая декада ноября должна расставить всё по своим местам», — приводит ТАСС его слова.

Горелов указал, что в это время наступит «стабилизация процесса», однако вирус «всё ещё будет распространяться».

«После этого произойдёт устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдём в фазу снижения», — сообщил учёный.

Ранее вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с COVID-19.