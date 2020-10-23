Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности от COVID-19 в сентябре

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал предварительные данные по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице в сентябре.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в сентябре в Москве «по оперативным данным зарегистрировано 11 159 смертей (на 1441 случай больше, чем в сентябре 2019 года)».

Сообщается, что «превышение смертности по отношению к среднесентябрьской за последние три года составило 1702 случая (9410 — в 2017-м, 9244 — в 2018-м, 9718 — в 2019-м)».

В Депздраве рассказали, что COVID-19 «в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1569 случаях, что обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь».

«От COVID-19 как основной причины смерти в сентябре умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в три раза меньше, чем в июне (1605)», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что 1026 человек в сентябре «умерли от других причин, но с положительным результатом теста на коронавирус».

«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, и 5%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», — заявили в Депздраве.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал текущий уровень смертности, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно данным на 23 октября, в Москве за сутки выявили 5478 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2779 человек, умерли 62 пациента с COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.