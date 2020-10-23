Собянин заявил, что в Москве не требуется дополнительных ограничений

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что «никаких других мер в настоящее время не требуется в городе».
Собянин заявил, что в Москве не требуется дополнительных ограничений
  • РИА Новости

«Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин заявил, что распространение COVID-19 в Москве замедляется.

Согласно данным на 23 октября, в Москве за сутки выявили 5478 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2779 человек, умерли 62 пациента с COVID-19. 

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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