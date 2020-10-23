Собянин заявил, что в Москве не требуется дополнительных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что «никаких других мер в настоящее время не требуется в городе».

РИА Новости

«Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — подчеркнул Собянин. Ранее Собянин заявил, что распространение COVID-19 в Москве замедляется. Согласно данным на 23 октября, в Москве за сутки выявили 5478 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2779 человек, умерли 62 пациента с COVID-19. Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.