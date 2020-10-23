Собянин заявил о замедлении распространения коронавируса в Москве

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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве замедляется. Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил мэр города Сергей Собянин.
Собянин заявил о замедлении распространения коронавируса в Москве
  • РИА Новости

«Эпидемия замедляется. Рост идёт, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста», — сказал он.

По его словам, по динамике госпитализаций, роста «ковидных пневмоний» и ряду других показателей наблюдается снижение.

Согласно данным на 23 октября, в Москве за сутки выявили 5478 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2779 человек, умерли 62 пациента. 

Ранее в Депздраве Москвы сообщили, что лекарств против COVID-19 в городе имеется в достаточном объёме.

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