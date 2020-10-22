«Другого пути не было, кроме как сражаться за каждого человека»: Путин рассказал о борьбе с COVID-19 в России

Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о российском подходе к борьбе с коронавирусом. Президент отметил, что с самого начала эпидемии во главу угла власти поставили жизнь и безопасность людей. Наряду с этим российский лидер остановился на вопросах международных отношений. Он заявил, что обострение в Карабахе является особой ситуацией для России, поскольку конфликт развернулся между друзьями РФ. Путин вновь призвал решить возникшие в регионе разногласия не с помощью оружия, а в дипломатическом ключе.

В России с самого начала пандемии во главе угла стояла человеческая жизнь, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность — жизнь и безопасность людей. И это был осознанный выбор», — подчеркнул Путин.

По его словам, это было продиктовано культурной и духовной традицией народа, а также во многом драматической историей страны. Глава государства призвал вспомнить демографические потери, которые Россия понесла в XX веке.

«У нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что влияние пандемии коронавируса на все сферы жизни ещё предстоит осмыслить.

«Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьёзную угрозу. И вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое‑то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни», — заключил президент России.

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Напомним, что к настоящему времени в России выявлены 1 463 306 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 1 107 988 человек, от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 25 242 человека.

Путин указал, что в текущей ситуации нет необходимости возвращаться к ограничениям, которые вводились в России из-за COVID-19 весной 2020 года. Глава государства отметил, что российская медицина эффективно ответила на вызов пандемии, были созданы резервы коечного фонда, появились лекарства и протоколы лечения.

Президент отметил, что экономика находится в стадии восстановления, государству удалось поддержать граждан, малый и средний бизнес, а также отдельные отрасли. Вместе с тем, добавил он, ситуация с коронавирусом продемонстрировала важность наличия дееспособного государства в условиях кризиса.

«Мы всегда считали сильное государство базовым условием развития России. И вновь убедились, что были правы, когда кропотливо занимались восстановлением и укреплением государственных институтов после упадка, а порой и полного разрушения в 1990-е годы», — сказал Путин.

В ходе беседе российский лидер также прокомментировал подход властей Швеции и Белоруссии, которые не вводили ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. По его словам, спада экономики в этом случае избежать также не удалось.

«Вы упомянули про Швецию, которая не вводила никаких ограничений. Но и у них оказался спад экономики. Сначала они обнародовали цифру 8,3, потом скорректировали — чуть меньше восьми там... Они не занимались тем, чем мы занимались, поддерживая граждан и экономику... А результат тот же самый», — отметил глава государства.

По словам Путина, в современном мире всё слишком взаимосвязано.

«Если спад экономики неизбежен, тогда надо в первую очередь позаботиться о людях. Эта логика безупречна», — заметил российский лидер.

Комментируя отказ Белоруссии от введения ограничений из-за коронавируса, Путин заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко понимал «всю угрозу коронавируса».

«Но в Белоруссии нет таких золотовалютных резервов, нет такого разнообразия экономического ландшафта, и он, как он говорит, вынужден был просто сохранить дееспособность экономики. Но в целом у них ситуация не хуже, чем во многих других странах», — сказал президент России.

Ситуация в Карабахе и другие вопросы

В ходе выступления Путин затронул ряд других актуальных вопросов, касающихся международной повестки дня. Так, президент заявил, что никто не заинтересован в урегулировании конфликта в Карабахе больше, чем Москва. Путин отметил, что речь идёт о конфликте между друзьями России.

Напомним, что в острую фазу конфликт в Нагорном Карабахе перешёл 27 сентября. Между Арменией и Азербайджаном начались вооружённые столкновения. Вину за обострение Ереван и Баку возложили друга на друга.

«У нас это не только на глазах, это происходит в широком смысле с нашими людьми, с нашими друзьями, с нашими родственниками», — сказал президент. Он также отметил, что отсутствие результатов в ходе переговоров не означает, что нужно браться за оружие.

«Мы полагаем, что всё-таки решать спорные вопросы подобного рода надо не с помощью силы, не с помощью оружия, а в дипломатическом ключе, за столом переговоров. Да, конечно, можно сказать, что уже 30 лет идут переговоры, а толку никакого нет. Ну что ж, это, на мой взгляд, не значит, что нужно начать стрелять», — сказал Путин.

Глава государства также сказал, что, по его данным, в ходе обострения погибли уже 5 тыс. человек.

Кроме того, российский президент высказался о ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Напомним, что блогера госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолёта.

Врачи больницы, куда был доставлен Навальный, по итогам обследования диагностировали нарушение обмена веществ. Позднее семья госпитализированного настояла на его транспортировке в Германию. Немецкая сторона впоследствии заявила, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок».

Путин рассказал, что у Навального были ограничения на выезд из страны, однако президент попросил Гепрокуратуру разрешить ему покинуть Россию.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я... дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», — рассказал президент.

Кроме того, российский лидер отметил, что обвинения, звучащие в адрес РФ, вызывают сомнения.

«Хорошо, сказали, что там нашли следы «Новичка». Потом всё это было передано в ОЗХО... И вдруг нам говорят: «Это не «Новичок», это что-то другое»... Так это «Новичок» или не «Новичок»? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале», — добавил президент.

Говоря о международной обстановке, Путин отметил, что Китай и Германия в своём развитии двигаются к статусу сверхдержав.

«По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идёт к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия», — сказал президент.

Он добавил, что заметно трансформировалась роль в международных делах Великобритании и Франции, а США «уже вряд ли могут претендовать на исключительность».

«Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединённым Штатам?» — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин высказал своё отношение к нападкам со стороны ряда западных государств. Он рассказал, что привык к международным выпадам ещё с 2000 года, когда Россия активно боролась с бандами международных террористов на Кавказе.

По словам президента России, в это время о нём говорили разное, а также изображали его в разнообразных форматах — «и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах».

«Так что меня это не колышет», — заключил Путин.