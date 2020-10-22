Путин назвал происходящее в Киргизии «бедой киргизского народа»

Российский президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал политическую ситуацию в Киргизии.

«То, что там происходит, — это беда. Беда Киргизии и киргизского народа», — сказал он.

Путин отметил, что Россия многое сделала, чтобы Киргизия «встала на ноги».

«Разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем. Но мы не лезем. Обращаю ваше внимание: мы не лезем со своими советами, с наставлениями и поддержкой каких-то отдельных политических сил», — подчеркнул глава государства.

В России рассчитывают, добавил Путин, что ситуация в Киргизии нормализуется и тесные отношения двух стран сохранятся.

Ранее глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев высоко оценил роль России в стабилизации политической ситуации в республике после парламентских выборов.

15 октября киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Премьер республики Садыр Жапаров объявил на митинге, что полномочия президента перешли к нему.

В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии.