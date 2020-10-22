Путин заявил о пяти тысячах погибших в Карабахе

Короткая ссылка
Число погибших с начала нового витка конфликта в Нагорном Карабахе приближается к пяти тысячам, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Путин заявил о пяти тысячах погибших в Карабахе
  • © Press office of Armenian Defense Ministry / PAN Photo
  • Reuters

Он отметил, что Москва на протяжении многих лет предлагала самые разные варианты урегулирования кризиса.

По его словам, это была напряжённая работа, казалось, что решение близко, однако этого не произошло — и «сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте».

«По нашим данным, с обеих сторон более двух тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к пяти тысячам», — сказал Путин.

Ранее в Кремле подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию в Карабахе нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить