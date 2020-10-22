Путин заявил о пяти тысячах погибших в Карабахе
- © Press office of Armenian Defense Ministry / PAN Photo
- Reuters
Он отметил, что Москва на протяжении многих лет предлагала самые разные варианты урегулирования кризиса.
По его словам, это была напряжённая работа, казалось, что решение близко, однако этого не произошло — и «сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте».
«По нашим данным, с обеих сторон более двух тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к пяти тысячам», — сказал Путин.
Ранее в Кремле подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию в Карабахе нет.