Путин заявил о пяти тысячах погибших в Карабахе

Число погибших с начала нового витка конфликта в Нагорном Карабахе приближается к пяти тысячам, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что Москва на протяжении многих лет предлагала самые разные варианты урегулирования кризиса.

По его словам, это была напряжённая работа, казалось, что решение близко, однако этого не произошло — и «сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте».

«По нашим данным, с обеих сторон более двух тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к пяти тысячам», — сказал Путин.

Ранее в Кремле подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию в Карабахе нет.