Путин рассказал о своём отношении к нападкам на него со стороны Запада

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи рассказал, как он относится к нападкам на него со стороны западных стран.

«К подобным выпадам я привык давно, ещё начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента России, в это время о нём говорили разное, а также изображали его в разнообразных форматах — «и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах».

«Так что меня это не колышет», — заключил Путин.

7 июля 2019 года экс-ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента Путина на русском языке.

Позднее Путин прокомментировал оскорбления со стороны бывшего телеведущего «Рустави 2».