Путин рассказал о своём отношении к нападкам на него со стороны Запада

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи рассказал, как он относится к нападкам на него со стороны западных стран.
Путин рассказал о своём отношении к нападкам на него со стороны Запада
  • РИА Новости

«К подобным выпадам я привык давно, ещё начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента России, в это время о нём говорили разное, а также изображали его в разнообразных форматах — «и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах».

«Так что меня это не колышет», — заключил Путин.

7 июля 2019 года экс-ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента Путина на русском языке.

Позднее Путин прокомментировал оскорбления со стороны бывшего телеведущего «Рустави 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить