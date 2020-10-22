Путин оценил подход Швеции и Белоруссии к борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал подход властей Швеции и Белоруссии, которые не вводили ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Путин оценил подход Швеции и Белоруссии к борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Вы упомянули про Швецию, которая не вводила никаких ограничений. Но и у них оказался спад экономики. Сначала они обнародовали цифру 8,3, потом скорректировали — чуть меньше восьми там... Они не занимались тем, чем мы занимались, поддерживая граждан и экономику... А результат тот же самый», — отметил глава государства.

По словам Путина, в современном мире всё слишком взаимосвязано.

«Если спад экономики неизбежен, тогда надо в первую очередь позаботиться о людях. Эта логика безупречна», — заметил российский лидер.

Комментируя отказ Белоруссии от введения ограничений из-за коронавируса, Путин заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко понимал «всю угрозу коронавируса».

«Но в Белоруссии нет таких золотовалютных резервов, нет такого разнообразия экономического ландшафта, и он, как он говорит, вынужден был просто сохранить дееспособность экономики. Но в целом у них ситуация не хуже, чем во многих других странах», — сказал президент России.

В сентябре спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, что тактика властей Швеции в борьбе с коронавирусом может быть эффективна при ответственном отношении граждан.

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