В ВОЗ оценили подход Швеции к борьбе с коронавирусом

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic заявил, что тактика властей Швеции в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 может быть эффективна при ответственном отношении граждан.

В ходе интервью представитель ВОЗ отметил, что жёсткий и длительный карантин наносит серьёзный удар по бедному населению и малому бизнесу.

«Наша цель помочь странам справиться с этим вирусом без необходимости периодического ввода карантина», — сказал он.

Для этого, по его словам, необходимо изменить поведение людей, чтобы они сознательно использовали средства индивидуальной защиты и соблюдали социальную дистанцию.

«Ключевым аспектом их (Швеции. — RT) подхода было то, что правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», — пояснил Набарро.

В мае шведский эпидемиолог Юхан Гизеке назвал мытьё рук и соблюдение социальной дистанции главными мерами в борьбе с коронавирусом.

Позднее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл высказал сожаление в связи с тем, что власти страны приняли недостаточное количество мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.