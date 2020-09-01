В ВОЗ оценили подход Швеции к борьбе с коронавирусом
- Reuters
В ходе интервью представитель ВОЗ отметил, что жёсткий и длительный карантин наносит серьёзный удар по бедному населению и малому бизнесу.
«Наша цель помочь странам справиться с этим вирусом без необходимости периодического ввода карантина», — сказал он.
Для этого, по его словам, необходимо изменить поведение людей, чтобы они сознательно использовали средства индивидуальной защиты и соблюдали социальную дистанцию.
«Ключевым аспектом их (Швеции. — RT) подхода было то, что правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», — пояснил Набарро.
В мае шведский эпидемиолог Юхан Гизеке назвал мытьё рук и соблюдение социальной дистанции главными мерами в борьбе с коронавирусом.
Позднее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл высказал сожаление в связи с тем, что власти страны приняли недостаточное количество мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.