В Швеции пожалели об отказе от ряда мер для борьбы с коронавирусом
- Reuters
Об этом он заявил в интервью Sveriges Radio.
«Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная всё, что знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», — сказал он.
Тегнелл указал, что Швеции стоило расширить введённые в стране ограничения дополнительными мерами. При этом он добавил, что сложно сказать, какие именно шаги были бы верными.
Вместе с этим эпидемиолог, отвечая на вопрос журналиста, признал, что в Швеции произошло слишком много преждевременных смертей.
«Был способ помешать этому», — указал он.
Ранее шведский эпидемиолог Юхан Гизеке назвал мытьё рук и соблюдение социальной дистанции главными мерами в борьбе с коронавирусом.
Подробнее о тактике Швеции в борьбе с коронавирусом — в материале ИноТВ.