В Швеции пожалели об отказе от ряда мер для борьбы с коронавирусом

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Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл высказал сожаление в связи с тем, что власти страны приняли недостаточное количество мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Швеции пожалели об отказе от ряда мер для борьбы с коронавирусом
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью Sveriges Radio.

«Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная всё, что знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», — сказал он.

Тегнелл указал, что Швеции стоило расширить введённые в стране ограничения дополнительными мерами. При этом он добавил, что сложно сказать, какие именно шаги были бы верными.

Вместе с этим эпидемиолог, отвечая на вопрос журналиста, признал, что в Швеции произошло слишком много преждевременных смертей.

«Был способ помешать этому», — указал он.

Ранее шведский эпидемиолог Юхан Гизеке назвал мытьё рук и соблюдение социальной дистанции главными мерами в борьбе с коронавирусом.

Подробнее о тактике Швеции в борьбе с коронавирусом — в материале ИноТВ.

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