Шведский эпидемиолог назвал две главные меры в борьбе с коронавирусом

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Мытьё рук и соблюдение социальной дистанции — две главные меры в борьбе с коронавирусом. Об этом в интервью РБК заявил шведский эпидемиолог Юхан Гизеке, советник шведского правительства и генсекретаря ВОЗ.
Шведский эпидемиолог назвал две главные меры в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чём мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию», — сказал он.

Гизеке считает, что преимущества других жёстких мер в борьбе с распространением вируса неочевидно.

В частности, в Швеции не считают нужным ужесточать пограничный контроль, поскольку каждое государство имеет растущие очаги вируса, а поэтому беспокоиться о ввозе болезни из-за рубежа смысла нет.

«Закрытие границ — это бесполезное занятие», — сказал Гизеке.

Гизеке отметил высокий уровень дисциплинированности шведов, которые прислушиваются к рекомендациям властей по соблюдению социальной дистанции.

«Конечно, если бы они этого не делали, то темпы распространения инфекции в стране были бы заметно выше», — добавил учёный.

По данным на 4 мая, в Швеции выявлено более 22 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал мытьё рук одним из наиболее эффективных средств для профилактики заболевания COVID-19.

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