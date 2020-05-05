Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19

Короткая ссылка
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Стенограмма выступления опубликована на сайте ВОЗ.

«Одним из лучших средств является одно из самых простых — мытьё рук», — заявил Гебрейесус.

Он отметил, что мытьё рук «остаётся одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и сообществ от COVID-19 и многих других заболеваний».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить