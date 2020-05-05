Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Стенограмма выступления опубликована на сайте ВОЗ.

«Одним из лучших средств является одно из самых простых — мытьё рук», — заявил Гебрейесус.

Он отметил, что мытьё рук «остаётся одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и сообществ от COVID-19 и многих других заболеваний».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции COVID-19.