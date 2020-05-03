В Канаде для препарата от COVID-19 нашли потенциально полезные антитела

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Они (учёные. — RT) обнаружили антитела, которые могут быть использованы в препаратах для лечения данного вируса», — сказал он.

Вместе с этим Трюдо добавил, что власти Канады намерены выделить более $120 млн компании, проводящей перспективное исследование, связанное с COVID-19.

По словам премьера, клинические испытания разработанного лекарства могут начаться уже в июле.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.