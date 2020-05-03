В Канаде для препарата от COVID-19 нашли потенциально полезные антитела
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Они (учёные. — RT) обнаружили антитела, которые могут быть использованы в препаратах для лечения данного вируса», — сказал он.
Вместе с этим Трюдо добавил, что власти Канады намерены выделить более $120 млн компании, проводящей перспективное исследование, связанное с COVID-19.
По словам премьера, клинические испытания разработанного лекарства могут начаться уже в июле.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.