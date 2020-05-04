Число случаев коронавируса в Швеции превысило 22 тысячи

Число выявленных случаев коронавирусной инфекцией COVID-19 в Швеции превысило 22 тыс.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки число пациентов, умерших после инфицирования коронавирусом, увеличилось на 90 и достигло 2 769 человек.

«У нас небольшие цифры в последние дни, но так часто бывает в выходные и в понедельник после выходных», — отметил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.

Жительница Гётеборга оценила в беседе с Nation News ситуацию с эпидемией коронавируса в Швеции.