Число случаев коронавируса в Швеции превысило 22 тысячи

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Число выявленных случаев коронавирусной инфекцией COVID-19 в Швеции превысило 22 тыс.
Число случаев коронавируса в Швеции превысило 22 тысячи
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки число пациентов, умерших после инфицирования коронавирусом, увеличилось на 90 и достигло 2 769 человек.

«У нас небольшие цифры в последние дни, но так часто бывает в выходные и в понедельник после выходных», — отметил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.

Жительница Гётеборга оценила в беседе с Nation News ситуацию с эпидемией коронавируса в Швеции.

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