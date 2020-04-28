Жительница Швеции рассказала о ситуации с коронавирусом

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Жительница Гётеборга оценила ситуацию с эпидемией коронавируса в Швеции.
Жительница Швеции рассказала о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

В беседе с Nation News Александра заявила, что ситуация в стране почти не изменилась. По её словам, лишь недавно школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, а многие компании по мере возможности отправили сотрудников работать удалённо.

«В нашей компании, где я работаю, 1 тыс. человек, и примерно 750 из них работают из дома», — сказала Александра.

Она также сообщила, что рестораны и кафе до сих пор открыты, но действуют ограничения.

«Многие считают, что Швеция выбрала правильный путь, чтобы не закрывать всё подряд, потому что это сильно бьёт по экономике страны», — добавила Александра.

Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН дал прогноз по эпидемии коронавируса в России.

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