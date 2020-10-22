Путин: Россия с начала пандемии поставила во главу угла жизнь людей
- РИА Новости
«В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность — жизнь и безопасность людей. И это был осознанный выбор», — подчеркнул Путин.
По его словам, это было обусловлено культурной и духовной традицией народа, а также во многом драматической историей страны.
«У нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи», — сказал глава государства.
Он отметил, что пандемия коронавируса напомнила о хрупкости человеческой жизни и её влияние на все сферы жизни ещё предстоит осмыслить.
«Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьёзную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни», — заключил президент России.
В начале сентября Путин заявил, что Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии.
По его словам, вся система здравоохранения России в период эпидемии в целом сработала организованно.