Путин: Россия с начала пандемии поставила во главу угла жизнь людей

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В России с начала пандемии во главу угла поставили ценность человеческой жизни, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин: Россия с начала пандемии поставила во главу угла жизнь людей
  • РИА Новости

«В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность — жизнь и безопасность людей. И это был осознанный выбор», — подчеркнул Путин.

По его словам, это было обусловлено культурной и духовной традицией народа, а также во многом драматической историей страны.

«У нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи», — сказал глава государства.

Он отметил, что пандемия коронавируса напомнила о хрупкости человеческой жизни и её влияние на все сферы жизни ещё предстоит осмыслить.

«Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьёзную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни», — заключил президент России.

В начале сентября Путин заявил, что Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии.

По его словам, вся система здравоохранения России в период эпидемии в целом сработала организованно.

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