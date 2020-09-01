Путин: Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе Всероссийского открытого урока.
По его словам, в целом по всей России удалось организовать дистанционное обучение.
Как отметил Путин, это говорит о том, что страна оказалась готова к тем вызовам, которые появились в результате внезапно возникшей пандемии.
Он пояснил, что технологически Россия была готова к этим вызовам и «с точки зрения подготовки кадров всё получилось».
«Это значит, что у нас ещё много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы всё-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», — сказал он.
Ранее Путин заявил, что система образования возвращается к обычной жизни после пандемии, но некоторые ограничения, введённые из-за коронавируса, сохранятся, и их необходимо соблюдать.
RT ведёт трансляцию Всероссийского открытого урока.