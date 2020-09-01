Путин: Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии

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Как заявил президент России Владимир Путин, пандемия коронавирусной инфекции показала, что Россия является страной с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, а не «страной-бензоколонкой».
Путин: Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе Всероссийского открытого урока.

По его словам, в целом по всей России удалось организовать дистанционное обучение. 

Как отметил Путин, это говорит о том, что страна оказалась готова к тем вызовам, которые появились в результате внезапно возникшей пандемии. 

Он пояснил, что технологически Россия была готова к этим вызовам и «с точки зрения подготовки кадров всё получилось».

«Это значит, что у нас ещё много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы всё-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что система образования возвращается к обычной жизни после пандемии, но некоторые ограничения, введённые из-за коронавируса, сохранятся, и их необходимо соблюдать.

RT ведёт трансляцию Всероссийского открытого урока.

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