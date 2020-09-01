Путин призвал учащихся соблюдать сохраняющиеся ограничения

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Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с Днём знаний. Он отметил, что российская система образования возвращается к обычной жизни после пандемии, но некоторые ограничения, введённые из-за коронавируса, сохранятся, и их необходимо соблюдать.
Путин призвал учащихся соблюдать сохраняющиеся ограничения
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе Всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Я прежде всего от души поздравляю всех студентов, школьников, тех, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого нового учебного года», — заявил Путин.  

Он также искренне пожелал успехов первоклассникам. 

Президент отметил, что сейчас школы и вся система образования возвращаются к привычной работе, в том числе живому общению учеников друг с другом и с преподавателями. 

«Некоторые ограничения между тем всё же останутся, хочу вам об этом сказать особо. Хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами», — призвал Путин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в школах «кабинеты для отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами».

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