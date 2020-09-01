Попова рассказала об организации учебного процесса в школах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что в школах «кабинеты для отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами».

Она рассказала, что «класс, который будет из своего помещения закреплённого переходить в специальный кабинет, будет это делать, не соприкасаясь с другими ребятами».

«И после каждого такого блока занятий обязательно будет проводиться влажная уборка, дезинфекция и обеззараживание воздуха», — заявила Попова.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября.

Телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.