Попова рассказала об организации учебного процесса в школах
- АГН «Москва»
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Она рассказала, что «класс, который будет из своего помещения закреплённого переходить в специальный кабинет, будет это делать, не соприкасаясь с другими ребятами».
«И после каждого такого блока занятий обязательно будет проводиться влажная уборка, дезинфекция и обеззараживание воздуха», — заявила Попова.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября.
Телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.