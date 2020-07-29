Путин оценил работу системы здравоохранения в период пандемии

Президент России Владимир Путин высказался о работе системы здравоохранения в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили её возможности», — заявил он.

По его словам, мужество медицинских работников сыграло колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса.

«Позволило защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны. Не без сбоев, конечно, не без проблем. Так нигде не бывает. В целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом», — добавил президент.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал уровень летальности от коронавируса в стране.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.