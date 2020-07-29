Путин оценил работу системы здравоохранения в период пандемии
- РИА Новости
«Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили её возможности», — заявил он.
По его словам, мужество медицинских работников сыграло колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса.
«Позволило защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны. Не без сбоев, конечно, не без проблем. Так нигде не бывает. В целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом», — добавил президент.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал уровень летальности от коронавируса в стране.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.