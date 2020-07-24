Мурашко прокомментировал уровень летальности от коронавируса в России

Короткая ссылка
Глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал уровень летальности от коронавируса в стране.
Мурашко прокомментировал уровень летальности от коронавируса в России
  • РИА Новости

«Основной задачей было сохранение жизней граждан, и летальность составила 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан», — цитирует ТАСС Мурашко.

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране. По его словам, в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить