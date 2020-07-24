Мурашко прокомментировал уровень летальности от коронавируса в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал уровень летальности от коронавируса в стране.

«Основной задачей было сохранение жизней граждан, и летальность составила 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан», — цитирует ТАСС Мурашко.

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране. По его словам, в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения.