Путин оценил летальность от коронавируса в России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
Путин оценил летальность от коронавируса в России
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Отмечу, что по одному из основных, я считаю, показателей эффективности нашей работы, по летальности, всё-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения», — заявил российский лидер.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что наибольший уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мае зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. 

По её словам, показатель летальности, когда коронавирус являлся основной причиной смерти, в мае составил 2,5%.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить