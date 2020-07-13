Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.

«Отмечу, что по одному из основных, я считаю, показателей эффективности нашей работы, по летальности, всё-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения», — заявил российский лидер.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что наибольший уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мае зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

По её словам, показатель летальности, когда коронавирус являлся основной причиной смерти, в мае составил 2,5%.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.