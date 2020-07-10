Голикова рассказала о смертности от коронавируса в мае
- РИА Новости
Голикова отметила, что общий показатель смертности за январь — май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года не изменился. Этот показатель составил 12,9 на тысячу населения.
«Майская смертность у нас возросла на 11,9%. И должна сказать, что здесь основной причиной прироста является коронавирусная инфекция и те случаи, в которых она послужила причиной ускорения роста хронических заболеваний», — цитирует её пресс-служба правительства.
По её словам, показатель летальности, когда коронавирус являлся основной причиной смерти, в мае составил 2,5%.
«По маю наибольший уровень смертности от COVID зарегистрирован в Центральном федеральном округе, затем идёт Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ», — заявила вице-премьер.
Она добавила, что следом идут Северо-Кавказский, Южный, Сибирский федеральные округа, Уральский и Дальневосточный федеральные округа.
Ранее Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае.
В мае коронавирус стал главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается в качестве основной причины смерти.