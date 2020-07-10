Голикова рассказала о смертности от коронавируса в мае

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что наибольший уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мае зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.
Голикова рассказала о смертности от коронавируса в мае
  • РИА Новости

Голикова отметила, что общий показатель смертности за январь — май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года не изменился. Этот показатель составил 12,9 на тысячу населения.

«Майская смертность у нас возросла на 11,9%. И должна сказать, что здесь основной причиной прироста является коронавирусная инфекция и те случаи, в которых она послужила причиной ускорения роста хронических заболеваний», — цитирует её пресс-служба правительства.

По её словам, показатель летальности, когда коронавирус являлся основной причиной смерти, в мае составил 2,5%.

«По маю наибольший уровень смертности от COVID зарегистрирован в Центральном федеральном округе, затем идёт Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ», — заявила вице-премьер.

Она добавила, что следом идут Северо-Кавказский, Южный, Сибирский федеральные округа, Уральский и Дальневосточный федеральные округа.

Ранее Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае.

В мае коронавирус стал главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается в качестве основной причины смерти.

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