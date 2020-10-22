Путин оценил макроэкономические показатели России

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Президент России Владимир Путин во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» высказался о макроэкономических показателях страны.
Путин оценил макроэкономические показатели России
  • РИА Новости

«У нас перерабатывающая промышленность восстанавливается, агропромышленный комплекс даёт очень хороший результат, и прирост даже. Экспорт восстанавливается. Да, у нас есть вопросы, которые мы должны ещё таргетировать, но у нас макроэкономические показатели, в принципе, приемлемые», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что сокращение экономики России во втором квартале было 8%, в США — 9%, а в еврозоне — 14,5—14,7%.

Ранее Путин сказал, что через сложный для экономики и социальной сферы период Россия проходит гораздо мягче, чем многие другие страны.

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