Путин сравнил ситуацию с коронавирусом в России и других странах

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране и мире.

«...Замечу, что через этот сложный для экономики и социальной сферы период мы проходим гораздо мягче, чем многие другие государства», — сказал Путин в ходе общения с губернаторами, победившими на выборах в сентябре.

Ранее президент России продлил до 15 декабря введённые из-за коронавируса меры для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на российской территории.

Документ продлевает срок временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России и срок, на который они поставлены на учёт по месту пребывания, если он истекает раньше.

Также главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, которое обязывает россиян, прибывших в страну на самолёте из-за рубежа, соблюдать режим самоизоляции на дому до получения ПЦР-теста на коронавирус.