Путин продлил меры по коронавирусу для иностранцев в России
- РИА Новости
Указ опубликован на портале правовой информации.
Документ продлевает срок временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России и срок, на который они поставлены на учёт по месту пребывания, если он истекает раньше.
Ранее главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, которое обязывает россиян, прибывших в страну на самолёте из-за рубежа, соблюдать режим самоизоляции на дому до получения ПЦР-теста на коронавирус.