Путин продлил меры по коронавирусу для иностранцев в России

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Президент России Владимир Путин продлил до 15 декабря введённые из-за коронавируса меры для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на российской территории.
Путин продлил меры по коронавирусу для иностранцев в России
  • РИА Новости

Указ опубликован на портале правовой информации.

Документ продлевает срок временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России и срок, на который они поставлены на учёт по месту пребывания, если он истекает раньше.

Ранее главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, которое обязывает россиян, прибывших в страну на самолёте из-за рубежа, соблюдать режим самоизоляции на дому до получения ПЦР-теста на коронавирус.

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