Путин прокомментировал политическую ситуацию в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал сложившуюся в Белоруссии политическую ситуацию.
Путин прокомментировал политическую ситуацию в Белоруссии
  • РИА Новости

По его мнению, белорусам необходимо самостоятельно разобраться со сложившейся ситуацией в стране.

«Ничего привнесённое извне, внутри той или иной структуры, того или иного народа, того или иного этноса работать не будет без учёта специфики, культуры, истории народа и так далее. Поэтому надо дать возможность самим белорусам спокойно разобраться со всей ситуацией, принять соответствующие решения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин назвал братскими отношения с Белоруссией.

22 октября директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин отметил попытки внешних сил неконституционными методами изменить существующую политическую власть в Белоруссии.

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