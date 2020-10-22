Путин прокомментировал политическую ситуацию в Белоруссии
- РИА Новости
По его мнению, белорусам необходимо самостоятельно разобраться со сложившейся ситуацией в стране.
«Ничего привнесённое извне, внутри той или иной структуры, того или иного народа, того или иного этноса работать не будет без учёта специфики, культуры, истории народа и так далее. Поэтому надо дать возможность самим белорусам спокойно разобраться со всей ситуацией, принять соответствующие решения», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин назвал братскими отношения с Белоруссией.
22 октября директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин отметил попытки внешних сил неконституционными методами изменить существующую политическую власть в Белоруссии.