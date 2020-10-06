«Собирали и передавали сведения спецслужбам Эстонии»: ФСБ задержала военнослужащего и его брата за раскрытие гостайны

Сотрудники ФСБ в ходе оперативных действий в Смоленске и Пскове задержали российского военнослужащего и его брата — они собирали и передавали спецслужбам Эстонии сведения, составляющие гостайну. Мужчин заключили под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Задержанным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Российский военнослужащий и его брат задержаны за передачу составляющих государственную тайну данных спецслужбам Эстонии. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооружённых сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», — говорится в сообщении.

ФСБ России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Санкция по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.

«В отношении военнослужащего и его родственника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие», — констатировали в ФСБ.

Также в российской спецслужбе опубликовали видео задержания военнослужащего и его брата. Мужчин выводят по отдельности, сажают в микроавтобус и надевают наручники.

ФСБ задержала военнослужащего и его брата за шпионаж в пользу Эстонии

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что иностранные разведки на территории РФ «не дремлют», впрочем, как и российская контрразведка.

«Ни для кого не секрет, что иностранные разведки абсолютно не дремлют на территории Российской Федерации. Они днём и ночью работают против российских госслужащих, против российских сотрудников спецслужб… И так же не дремлет наша контрразведка, которая противодействует этой деятельности», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что в России шпиономания отсутствует, в отличие от Европы и США.

«Активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается. И ваша задача — действовать надёжно, эффективно», — говорил, в свою очередь, Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ в феврале 2020 года.

Задержания за разглашение гостайны

30 июля ФСБ сообщила о задержании военнослужащего Черноморского флота, который собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составлявшие гостайну. Было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Кроме того, в апреле в Крыму была пресечена деятельность ГУР Украины, «направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовку российских граждан».

«Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны», — сообщали в ФСБ.

Между тем самым резонансным случаем, связанным с обвинениями в шпионаже в пользу иностранного государства, является дело советника генерального директора «Роскосмоса», бывшего журналиста изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене. По данным ФСБ, он выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

«США упоминаются в уголовном деле. Штаты указаны как государство, которое получило эти сведения от Сафронова через спецслужбы Чехии», — пояснял его адвокат Иван Павлов.

Также по теме Вину не признал: адвокаты рассказали о предъявленном Сафронову обвинении в госизмене Следствие предъявило обвинение в госизмене советнику генерального директора «Роскосмоса», бывшему журналисту изданий «Коммерсантъ» и...

Сам Сафронов свою вину не признал. Заседания суда проходят в закрытом режиме, так как материалы дела содержат секретные сведения.

Бывший журналист будет содержаться под арестом до 7 декабря.

23 сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил RT, что Сафронов попросил передать ему в СИЗО «Лефортово» небольшой светильник для чтения и тёплые вещи.

«Иван Сафронов сказал, что ему не хватает освещения для чтения, и он просит передать ему маленький светильник для чтения. Но представитель администрации заявил, что это возможно лишь по назначению офтальмолога», — отмечал Мельников.

Он также озвучил просьбу заключённого передать тёплые вещи.

«Сафронов говорит, что в камере прохладно. Кроме того, вещи в СИЗО сначала попадают на склад и передаются заключённым в течение месяца, поэтому Иван готовится к холодам заранее», — пояснил правозащитник.

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году, в 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности «журналистика». После выпуска до 2019 года был корреспондентом и спецкором газеты «Коммерсантъ», в 2019—2020 годах — специальным корреспондентом газеты «Ведомости». Основной род журналистской деятельности — вопросы военного и военно-технического сотрудничества, проблематика оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. Юристы Сафронова сообщали, что криминалисты ФСБ не нашли в его журналистских публикациях сведений, содержащих гостайну.