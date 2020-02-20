Путин заявил об активности зарубежных спецслужб в России

Активность зарубежных спецслужб в России не снижается. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе коллегии ФСБ.

«Активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается. И ваша задача — действовать надёжно, эффективно», — сказал глава государства.

Путин отметил, что, как и прежде, необходимо «особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентное преимущество» для России.

В марте 2019 года Путин в ходе заседания коллегии ФСБ заявлял, что зарубежная разведка стремится нарастить активность на российском направлении.