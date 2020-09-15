Мосгорсуд оставил Сафронова под арестом до 7 декабря

Мосгорсуд признал законным продление до 7 декабря ареста экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

«Постановление суда первой инстанции о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.

Заседание суда прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле грифа «секретно».

В начале сентября Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Сафронову.

В Кремле отмечали, что рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу Сафронова.

13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.