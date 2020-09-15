Мосгорсуд оставил Сафронова под арестом до 7 декабря

Короткая ссылка
Мосгорсуд признал законным продление до 7 декабря ареста экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.
Мосгорсуд оставил Сафронова под арестом до 7 декабря
  • РИА Новости

«Постановление суда первой инстанции о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.

Заседание суда прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле грифа «секретно».

В начале сентября Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Сафронову.

В Кремле отмечали, что рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу Сафронова.

13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить