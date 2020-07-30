В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

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В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — указывается в заявлении.

Уточняется, что по соответствующему факту было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

По имеющимся данным, суд уже заключил военного под стражу.

В спецслужбе не уточняют, когда именно военнолужащий был задержан.

Ранее в ФСБ заявили, что начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова задержали по подозрению в передаче секретных данных Службе безопасности Украины.

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