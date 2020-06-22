Глава отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене

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Начальника районного отдела полиции в Курской области задержали по подозрению в передаче секретных данных Службе безопасности Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Глава отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, задержание произведено в рамках возбуждённого уголовного дела о госизмене.

Отмечается, что подполковник полиции Дмитрий Борзенков был привлечён «к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ». По информации спецслужбы, он собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

В апреле в Крыму была пресечена деятельность агентурной группы, планировавшей проведение диверсионно-террористических актов и сбора данных в пользу украинской разведки.

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