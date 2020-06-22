Глава отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, задержание произведено в рамках возбуждённого уголовного дела о госизмене.
Отмечается, что подполковник полиции Дмитрий Борзенков был привлечён «к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ». По информации спецслужбы, он собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.
В апреле в Крыму была пресечена деятельность агентурной группы, планировавшей проведение диверсионно-террористических актов и сбора данных в пользу украинской разведки.