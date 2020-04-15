ФСБ сообщила о пресечении деятельности украинских разведчиков в Крыму

В Крыму пресечена деятельность агентурной группы, планировавшей проведение диверсионно-террористических актов и сбора данных в пользу украинской разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, агентурная группа была завербована полковником Олегом Ахмедовым из подразделения украинской военной разведки в Херсоне.

В состав группы входили военнослужащая ВС России, подозреваемая в выдаче в 2017—2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну.

Кроме того, в разведгруппу входил и гражданин Украины, которого подозревают в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы.

«В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже», — добавили в ФСБ.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев стран Средней Азии, которых подозревают в попытке примкнуть к террористам в Сирии.