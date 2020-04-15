ФСБ сообщила о пресечении деятельности украинских разведчиков в Крыму
- РИА Новости
«Пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан», — говорится в сообщении ведомства.
По данным ФСБ, агентурная группа была завербована полковником Олегом Ахмедовым из подразделения украинской военной разведки в Херсоне.
В состав группы входили военнослужащая ВС России, подозреваемая в выдаче в 2017—2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну.
Кроме того, в разведгруппу входил и гражданин Украины, которого подозревают в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы.
«В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже», — добавили в ФСБ.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев стран Средней Азии, которых подозревают в попытке примкнуть к террористам в Сирии.