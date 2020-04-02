В Крыму задержали подозреваемых в планах примкнуть к террористам в САР

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев стран Средней Азии, которых подозревают в попытке примкнуть к террористам в Сирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Отмечается, что их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК России («Приготовление к совершению преступления», «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической»).

В ФСБ сообщили, что указанные лица, «исповедующие идеи радикального ислама, планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооружённом конфликте в рядах международной террористической организации».

Ранее ФСБ выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.