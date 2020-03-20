ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ
- © ФСБ РФ
Операция была проведена во взаимодействии с Росфинмониторингом.
«По указанию эмиссаров МТО (международной террористической организации. — RT) задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств. Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка 2 млн рублей», — говорится в сообщении спецслужбы, поступившем в RT.
По адресам проживания подозреваемых изъяты средства коммуникаций, «платёжные инструменты, а также документальные материалы, подтверждающие их противоправные деяния».
Ранее ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денежных средств для ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.