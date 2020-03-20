ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ

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Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.
ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ
  • © ФСБ РФ

Операция была проведена во взаимодействии с Росфинмониторингом.

«По указанию эмиссаров МТО (международной террористической организации. — RT) задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств. Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка 2 млн рублей», — говорится в сообщении спецслужбы, поступившем в RT.

По адресам проживания подозреваемых изъяты средства коммуникаций, «платёжные инструменты, а также документальные материалы, подтверждающие их противоправные деяния».

Ранее ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денежных средств для ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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