«Оборудовал схроны со взрывчаткой»: ФСБ задержала работавшего по заданию спецслужб Украины жителя Крыма

На Крымском полуострове задержан местный житель, оборудовавший в Симферополе тайники с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. В схронах обнаружены электродетонаторы, запалы, взрыватели и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Крыму задержали местного жителя, оборудовавшего схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в городе Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершённые группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Отмечается, что подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — пояснили в ФСБ.

Спецслужбы Украины не оставляют попыток совершить провокации на российской территории, заявил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо. Впрочем, он отметил, что им не удастся реализовать свои намерения, поскольку правоохранительные органы поддерживают высокий уровень общественной безопасности.

«Мне кажется, что тот человек, который хотел совершить провокацию в Крыму, либо идеологически зомбирован современной украинской националистической пропагандой, либо мотивирован большими денежными средствами. Следствие и суд разберутся в этом деле. В Крыму не раз ловили украинских диверсантов и шпионов, рассекречивали схроны с боеприпасами», — сказал эксперт.

РИА Новости

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В свою очередь, доктор технических наук, профессор НИУ МГСУ Александр Комаров заметил, что изъятое взрывчатое вещество массой свыше 5 кг могло нанести значительный ущерб инфраструктурным объектам на территории Крымского полуострова.

«Взрывчатка обладает очень мощным разрушающим свойством, срезает все опоры и так далее. Так, например, сносят дома. Поэтому если планировалось такую взрывчатку расположить под несущими конструкциями, то ничего хорошего для этого объекта не было бы», — цитирует его радио Sputnik.

Пособники экстремистских организаций и зарубежных военных ведомств

Отметим, что случаи задержания в России лиц, ведущих ту или иную противоправную деятельность в пользу Украины и украинских экстремистских организаций, не являются редкостью.

Так, в октябре 2019 года в городе Саки Республики Крым задержали гражданина РФ, приверженца нацистской идеологии и члена украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму. У него изъяли бутылки с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство, готовое к применению, а также компоненты и инструменты для изготовления СВУ.

В отношении него возбудили уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за подготовку к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств.

При этом спустя месяц по подозрению в государственной измене были задержаны два человека: гражданка РФ в Севастополе и гражданин России, военнослужащий Южного военного округа в городе Аксай Ростовской области. По данным ФСБ, они целенаправленно осуществляли сбор секретных сведений военного характера по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

В их отношении были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России («Государственная измена»). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Согласно нормативным актам, под госизменой подразумеваются совершённый гражданином РФ шпионаж и выдача иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Эти сведения подозреваемый может получить в ходе прохождения службы, а также на работе или учёбе.

Кроме того, в декабре сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника украинской праворадикальной организации «Правый сектор»*, гражданина России 1983 года рождения, который планировал устроить взрыв у административного здания в Мурманске. Его задержали при изъятии бомбы из тайника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.