«Сбор секретных сведений военного характера»: ФСБ арестовала в Севастополе завербованную Украиной россиянку

Разведка Украины завербовала россиянку, которая собирала секретные военные сведения. Об этом сообщила ФСБ РФ. Женщина была арестована в Севастополе. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В ведомстве не уточнили, где она работала и как её зовут. В Госдуме заявили, что она служила на Черноморском флоте, но являлась гражданским лицом.

Россиянка в Севастополе собирала секретные военные сведения для украинских спецслужб. Подозреваемая в государственной измене была задержана ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в государственной измене задержана в г. Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера», — говорится на сайте ведомства.

По признакам преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Таким образом, ей грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.

Ленинский районный суд Севастополя поместил её под арест на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в самом суде.

«Заключили под стражу на два месяца», — сказал собеседник агентства.

О том, какого рода информацию собирала женщина, не сообщается. Также неизвестно, где она работала и как её зовут. Однако депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик утверждает, что она служила на Черноморском флоте как гражданское лицо.

«Взять на крючок одного из сотрудников или гражданских специалистов флота для украинской разведки — большая удача. Но хочу заметить, что российские спецслужбы ведут огромную контрразведывательную работу», — приводит его слова РИА Новости.

Задержание россиянки доказывает, что против России идёт «масштабная шпионская война», убеждён Белик.

Шпионаж в пользу Киева

ФСБ и ранее задерживала россиян, которые были завербованы украинской разведкой. Так, в ноябре в Ростовской области был задержан военнослужащий Южного военного округа, которого подозревают в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины.

«По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооружённых сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», — говорится в сообщении ведомства.

А в феврале 2018 года в Симферополе был задержан гражданин Украины Константин Давыденко. В ФСБ отметили, что он собирал информацию о Росгвардии, а потом переправлял её на Украину.

«Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и о сотрудниках Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», — рассказали в ведомстве.

Так как речь идёт об иностранном гражданине, то было возбуждено уголовное дело не по статье о госизмене, а по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Он полностью признал вину и раскаялся, его приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима. Однако в октябре этого года его срок был сокращён.

«Изменить: смягчить наказание до 7 лет лишения свободы, в остальной части оставить приговор без изменений», — приводит РИА Новости слова судьи.

Его адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что суд учёл проблемы со здоровьем Давыденко — у того подозрение на диабет. Также он якобы оказал поддержку следствию и имел положительные характеристики.

По словам Динзе, его подзащитный был включён в новый список по обмену граждан между Россией и Украиной. Первый такой обмен прошёл 7 сентября в формате «35 на 35». Он стал возможен благодаря договорённости между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«В посольстве Украины в России мне подтвердили, что Давыденко находится в списке на обмен», — сказал Динзе, отметив, что не знает, кто ещё в нём значится.

Были случаи, когда фигурантами становились служащие Черноморского флота. Так, в сентябре 2017 года майор Черноморского флота Дмитрий Долгополов и его гражданская супруга Анна Сухоносова были задержаны за шпионаж в пользу Украины. По данным ведомства, Сухоносова была завербована Киевом, после чего привлекла к сотрудничеству Долгополова.

В феврале суд отправил Долгополова в колонию на десять лет, а его жену — на девять.